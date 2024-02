Preço da corrida com carro de aplicativo dispara após pane no metrô de SP

Alternativa buscada por passageiros que não conseguiram embarcar no metrô de São Paulo na noite desta quinta-feira (1º), as corridas com carros de aplicativos tiveram seus preços mais que dobrados devido à elevada procura.

Uma falha na linha 3-vermelha deixou usuários do sistema de transporte presos nos trens por mais de 40 minutos e muitos tiveram de sair dos vagões e andar entre os trilhos e dentro de túneis.

Segundo o Metrô, a linha teve de ser paralisada em razão de uma composição que teve os dispositivos de emergência acionados por passageiros, no trecho entre as estações Belém e Bresser, na zona leste.

Simulações feitas pela Folha para viagens chamadas por meio do aplicativo Uber, a partir da região central com destino para três pontos da zona leste fora do centro expandido, passavam dos R$ 100.

Às 20h, a corrida entre a estação do metrô República, no centro, até Guaianases, no extremo leste, custava R$ 155.

Partindo da mesma estação na região central, a viagem um pouco mais curta, até Itaquera, saía por R$ 130.

Se a opção fosse pelo desembarque no Tatuapé, na borda do centro expandido, o preço cobrado seria de R$ 100.

Em nota, a empresa Uber informou que o preço se torna dinâmico e o valor da viagem pode ficar mais caro do que o habitual para um determinado trecho quando a demanda em uma área é maior do que o número de motoristas circulando na região naquele momento.

O preço dinâmico é aplicado, segundo a Uber, para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo e assim os usuários tenham um carro sempre que precisar. Quando a oferta sobe novamente, os preços voltam ao normal.

A Uber ainda afirmou que, de qualquer forma, o preço dinâmico é informado ao usuário no momento em que a viagem é solicitada.