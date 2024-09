“Precisamos capacitar e qualificar nossa mão de obra para o emprego do futuro”, disse Alex Manente

Na manhã desta terça-feira (10) durante participação no Bom Dia SP, o deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP) afirmou que São Bernardo do Campo foi a terra da oportunidade do emprego do século passado. De acordo com o parlamentar a indústria automobilística já fortaleceu o município, mas infelizmente não gera mais o emprego do futuro.

“Precisamos atrair através da indústria da tecnologia, da robótica e aproveitando a posição privilegiada que temos, um centro logístico para gerarmos diretamente 5 mil empregos à população”.

“Precisamos capacitar e qualificar nossa mão de obra para esse emprego do futuro, primeiro com as crianças tendo oportunidade de inserir tecnologia, robótica, inglês na educação e com os jovens no primeiro emprego, que é a volta do Programa de Educação do Adolescente para o Trabalho – PEAT, com o trabalhador em meio período e se qualificando com tecnologia, robótica e inglês para o nosso futuro” concluiu o parlamentar.