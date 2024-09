“PRECE”: Pedro Sampaio lança música com jovem artista e fã

Pedro Sampaio divulgou, nesse domingo (1), o single “PRECE”, parte do álbum “ASTRO”, que será divulgado na quarta-feira (4) às 21h. Parceria com MC Thiago, cantor de 13 anos e aposta do DJ, a música conta também com a participação do coral da Orquestra Maré do Amanhã. A faixa, que fala das vivências de ambos na indústria musical e as expectativas para o jovem talento, vem acompanhada de um clipe, que chega ao canal do YouTube de Sampaio simultaneamente.

Gravado em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, o audiovisual mostra os dois pelas ruas de Oásis, bairro onde Thiago cresceu. A cidade foi palco do primeiro encontro entre eles, no início de fevereiro, quando Pedro chegava para um show em Peruíbe. Ainda no aeroporto, o menino mostrou seu trabalho autoral e o produtor se encantou com o talento dele. De surpresa, o artista criou um beat para a música e convidou Thiago para subir no palco e cantar a faixa para o público presente.

“Ele tem um talento incrível e chamou demais a minha atenção. Desde esse dia eu tenho muita vontade de trazer o Thiago para o meu novo projeto, dar uma oportunidade para ele no meio. Quis também mostrar todas as etapas da produção de uma faixa, desde a produção, composição até a finalização”, conta o carioca.

Com influência do funk paulista e referência do beat rasteiro, mistura de trap com funk consciente de São Paulo, a canção é uma conversa musicada entre os artistas, que trocam entre si vivências da vida artística. “Hoje a minha estrela brilhou / Eu já tive aí no seu lugar / Confia no esforço e no talento / Fé que sua hora vai chegar”, versa Pedro para Thiago.

Emocionado, o MC revela que está realizado com a participação no álbum de Sampaio. “É um sentimento único, sabe? Fico muito feliz por essa oportunidade. Eu me sinto muito realizado, e tudo que acontece em consequência a isso, pra mim, é algo muito gratificante e único”, declara. “Foi muito legal gravar a música em um estúdio e gravar o clipe também. E pra mim, aquilo foi um aprendizado incrível”.

“PRECE” estará presente no álbum visual “ASTRO”, que representa um ponto de virada e transformação pessoal e profissional na vida de Sampaio, além de revelar o amadurecimento do seu trabalho em termos artísticos. O termo “astro” – nome comum a todos os corpos celestes – vem para reforçar a ideia de que os seres são feitos de troca de luz, inspiração, brilho e talento.

Assim como Pedro é tocado por diversas pessoas, outros também podem ser tocados por ele. E “PRECE” é o grande desfecho disso: o DJ compartilha de sua luz com o jovem MC Thiago.

