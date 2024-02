Pré-matrícula do Provão Paulista: aprovados na 2ª chamada têm até amanhã (6) para fazer cadastro online

Estudantes aprovados na segunda chamada do Provão Paulista Seriado têm até esta terça-feira (6) para fazer a pré-matrícula nas instituições de ensino superior. A lista com nomes dos candidatos foi divulgada na última sexta-feira (2) e está disponível para consulta no portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Nesta etapa, o cadastro é exclusivamente online e obrigatório sob o risco de perda da vaga.

Essa é a segunda de três chamadas do Provão Paulista. As vagas são destinadas à Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) nos cursos com início neste primeiro semestre. Confira o calendário de cada instituição para essa etapa de matrículas:

Unesp: até 6 de fevereiro, às 23h59;

USP: até 6 de fevereiro, às 16h;

Unicamp: até 6 de fevereiro, às 17h;

Fatecs: até 6 de fevereiro, às 23h59.

Os alunos que concluíram a 3ª série nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Candidatos de outras redes devem fornecer nome e CPF. A Secretaria orientou que todas as 3.600 escolas estaduais de Ensino Médio estejam abertas e disponíveis para apoiar os aprovados no processo de matrícula online.

A próxima e última chamada unificada está prevista para a próxima sexta-feira (9). Neste primeiro semestre haverá, ainda, a convocação de estudantes para todos os cursos da Univesp, uma vez que os cursos terão início no segundo semestre, e parte dos aprovados nas Fatecs, nos cursos que são ofertados a partir de agosto.

Bolsa auxílio

Calouros da USP, Unesp e Unicamp podem se beneficiar com bolsas de alimentação, auxílio moradia e outras iniciativas que colaboram para a permanência do estudante no ensino superior. As solicitações devem ser feitas no ato da matrícula, ou de acordo com calendário das universidades.‌