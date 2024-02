Pré-Carnaval mostra a força e organização nos desfiles de blocos em SP

Os dois primeiros dias de desfiles de blocos no Carnaval de Rua de São Paulo reforçaram ainda mais a disposição de paulistanos e turistas, que curtiram os 261 desfiles pela cidade no sábado e domingo com muita animação. De zeladoria à segurança, passando pelo aumento de passageiros do Domingão Tarifa Zero, os foliões aproveitaram a festa ao som de artistas renomados e trios tradicionais, além de uma das maiores infraestruturas carnavalescas do país.

Com mais de 530 desfiles programados (16% a mais que no ano passado), São Paulo deve bater o recorde do número de foliões, que em 2023 já havia reunido 15 milhões de pessoas. O serviço de zeladoria fez com que ruas, avenidas e praças estivessem limpas e desobstruídas em até uma hora após cada um dos desfiles.

Pesquisa feita pela SPTuris nesses dois primeiros dias revela que 95% dos foliões disseram ter ficado “satisfeito ou muito satisfeito” com a organização dos desfiles. A nota média para o pré-Carnaval foi 8,7, segundo sondagem feita por centenas de agentes de turismo que ouviram os foliões nas 32 regiões de subprefeituras da cidade.

Agentes de segurança da administração também informaram que houve baixo registro de ocorrências. Um trabalho de inteligência da Guarda Civil Metropolitana, em parceria com a Polícia Militar, reforçou a segurança e diminuiu a ação de criminosos. O atendimento de profissionais de Saúde fez com que mais de 97% dos casos fossem resolvidos nos próprios postos espalhados pelos bairros.

Veja os números do pré-Carnaval de São Paulo:

Tarifa Zero:

Domingo do pré-Carnaval de 2023: 2,22 milhões de passageiros

Domingo do pré-Carnaval de 2024: 2,85 milhões de passageiros

Aumento de 28,38% no número de passageiros de um ano para o outro

Zeladoria:

Cerca de 3 mil agentes de limpeza por dia

Mais de 30 mil banheiros químicos (mais 3.200 adaptados para Pessoas Com Deficiência)

Frota de 222 veículos para o manejo de lixo

Retiradas 106,2 toneladas de lixo de ruas, avenidas e praças

Utilizados 540 mil litros de água de reuso na limpeza da cidade

Usados 1.553 litros de desinfetante

Disponibilizados 230 contêineres para descarte correto de lixo

Colocados 151 Pontos de Entrega Voluntária

Segurança:

866 Guardas Civis Metropolitanos (10% a mais que no ano passado)

200 viaturas espalhadas pela cidade

100 motos para rondas em todos os desfiles

Saúde:

17 postos de atendimento

643 atendimentos (98,2% dos casos resolvidos no próprio posto)

Efetivo de 86 médicos, 200 enfermeiros e 120 técnicos de Enfermagem

140 ambulâncias, sendo 114 para atendimento básico e 26 com Unidade de Terapia Intensiva

500 profissionais envolvidos na ação “Camisinha na Folia”

Turismo:

95% dos foliões disseram ter ficado “satisfeito ou muito satisfeito”, dando nota 8,7 para a organização dos desfiles (ano passado a nota foi de 8,6)

São 4 pontos de Apoio ao Turista: Ibirapuera, República, Faria Lima e Pinheiros

Mais de 240 guias de turismo

Mais de 80 profissionais qualificados para atendimento bilíngue

Trânsito e Mobilidade:

Mais de 1800 agentes da CET organizando o trânsito

Mais de 500 agentes da SPTrans

Linhas especiais de ônibus

Direitos Humanos: