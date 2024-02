Pré-Carnaval leva solidariedade e folia aos CRAS Quarta Divisão e Ouro Fino

Esta sexta-feira (9) de pré-Carnaval com grupo de famílias acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Quarta Divisão e Ouro Fino, em Ribeirão Pires, foi de Carnaval Solidário. A iniciativa da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade também foi realizada esta quinta-feira (8), com mais de 45 famílias no CRAS Jardim Caçula e Centro.

Correndo pelo salão do CEU Quarta Divisão, a pequena Giovana Patrícia de Carvalho Boareto, 5 anos, estava animada com a ideia de confeccionar sua própria máscara de Carnaval. “Ela adora uma bagunça. Somos [a família] referenciados daqui do CRAS faz tempo, então, sempre que tem atividade eu venho e, se eles – citando o filho Gustavo que estava na quadra – não estão na escola, vêm comigo. Adoro esse espaço”, disse Karina Ellen de Carvalho Boaretto, 43 anos, moradora da Quarta Divisão.

A ação contou com Oficina de Máscaras de Carnaval e, também, roda de conversa sobre a Cultura dos Negros no Carnaval através de exercícios corporais com João Moreira, conhecido como Mestre Pelé. “Muita gente não sabe da relação da capoeira com as escolas de samba, por exemplo, que são retratados como Mestre Sala e Porta Bandeira. Nada mais é do que o Capoeirista defendendo a bandeira que era a honra do bloco e da escola”, completou ao som de marchinhas do tradicional Galo da Madrugada.

Atividade englobou o calendário coletivo mensal do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). “Mais do que o atendimento do dia a dia que as equipes dos CRAS prestam a essas famílias, esses são momentos de acolhimento, de aproximação com as pessoas. É a criação de um vínculo da Prefeitura com a sociedade”, comentou a secretária interina de Assistência, Participação e Inclusão Social, Michelle Mariz Nogueira