Pré-Carnaval com Thiaguinho acontece no próximo domingo (23), em Águas de Lindóia

No próximo domingo (23), a partir das 16 horas, o cantor Thiaguinho vai agitar o Thermas Hot World, em Águas de Lindóia, com o pré-Carnaval do Thermas Folia. O show acontece no setor Praia Cancun. A abertura do palco fica por conta da banda Trio Arena com uma playlist variada de sucessos.

Esquentando ainda mais as águas do Thermas Hot World, o pagodeiro, que soma 7.486.676 ouvintes apenas no Spotify, trará um repertório repleto de sucessos, como Ousadia e Alegria”, “Tá Vendo Aquela Lua”, “Livre Para Voar”, “Ponto Fraco” e “Eu Sou o Cara Para Você” e canções de seu novo projeto, intitulado ‘Sorte’. O artista também passeia por uma coleção de clássicos do samba e do pagode.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Web e podem ser adquiridos também na bilheteria do parque e pontos físicos informados no site. Os sócios têm descontos exclusivos para adquirir o ingresso para os shows.

O local terá os setores Camarote Open Bar Imperial, com bebidas premium como vodka Smirnoff e Grey Goose, gin Bombay, whisky Red Label, além de cerveja, água e refrigerante; Pista Comum e Pista Premium, com bares e restaurantes à vontade.

No dia do show, os sócios e foliões com ingresso na modalidade show+parque terão acesso livre às áreas e piscinas das 10 às 18 horas, exceto ao Praia Cancun, que abrirá a partir das 16 horas para a entrada de todo o público com ingresso para o show de pré-Carnaval com Thiaguinho.

O Thermas Folia é um evento com acessibilidade completa, estacionamento local com segurança e opções para todos os públicos.

Hospedagem e Pacotes Especiais para o Thermas Folia

O complexo também oferece hospedagem no Cabana’s Acqua Hotel, com quartos para até sete pessoas, pensão completa, alimentação e pacotes que incluem ingressos para os shows. Há pacotes e descontos especiais para excursões acima de 15 pessoas, com atendimento para reservas pelo 0800 878 4343.

O parque aquático Thermas Hot World está localizado na Rua Domingos Lazari, 1800 – Pimenteis, em Águas de Lindóia.

O evento é uma realização do Grupo HJR, Thermas Hot World e Bloco Imperador.

Sobre Thermas Hot World

Localizado no coração do Circuito das Águas Paulista, em Águas de Lindóia, o Thermas Hot World, do FN Group, é o destino perfeito para quem busca diversão, lazer e descanso em meio à natureza. Inaugurado em 1993 e projetado com a participação de Oscar Niemeyer, o complexo turístico ocupa uma área de mais de 130 mil m², oferecendo atrações para todas as idades, como tirolesas e arvorismo. Para uma experiência ainda mais completa, o Thermas Hot World dispõe de chalés aconchegantes no Cabana’s Acqua Hotel, localizado dentro do complexo. Além das atrações aquáticas, o Thermas Hot World promove eventos e festivais, que proporcionam momentos inesquecíveis para todas as idades.

Serviço :

Thermas Folia – Thiaguinho + Trio Arena

Quando? 23/02, a partir das 16 horas

Onde? Praia Cancun, dentro do Thermas Hot World

Ingressos:https://www.guicheweb.com.br/thermas-folia-pre-carnaval-thiaguinho_38015



Endereço: Thermas Hot World – Rua Domingos Lazari, 1800 – Pimenteis, em Águas de Lindóia