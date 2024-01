Pré-Carnaval: Bateria de Rua realiza Grito de Carnaval com show da nova turma de batuqueiros

Com a proximidade do Carnaval, as baterias já estão esquentando pra valer na Academia de Bateria de Rua (BdR). Na sexta-feira, 2 de fevereiro, o Grito de Carnaval da BdR recebe os foliões no Carioca Club em Pinheiros, para celebrar o início da maior festa popular do país e a formatura da nova turma da Academia BdR, escola de formação de ritmistas do carnaval de rua de São Paulo, fundada em 2018 pelos mestres de bateria Alexandre Ichimura e Ronaldo Bitello.

A graduação simbólica dos novos ritmistas será comemorada com show das baterias da Academia BdR e roda de samba, que prometem sacudir os foliões com repertório eclético, que inclui axé, frevo, pop rock e samba. “Neste ano, teremos apresentações de baterias de diferentes níveis, reunindo as turmas pra abrir o carnaval”, afirma Ichimura. A festa contará ainda com a animação do intérprete Charlie Diéf, da cantora Paula Marchesini e banda de músicos convidados. O DJ Bueno encerra a festa com sucessos da música brasileira.

A escola, situada no bairro de Pinheiros, inicia o ano com a formação de 100 novos ritmistas que, a partir deste ano, passarão a tocar nos principais blocos da cidade, e farão participações com a BdR em blocos, como o estreante “Bloco do Rock” (03/02 – sábado pré-carnaval), um projeto inédito com a School of Rock, formado exclusivamente por alunos das duas escolas que farão tributo ao rock nacional e internacional; “Caça e Caçador” (04/02 – domingo pré-carnaval) e “Te Amo, Mas Só Como Amigo” (17/02 – sábado pós-carnaval), todos em Pinheiros. Durante os dias do Carnaval, os ritmistas participarão de desfiles de escolas de samba, festas e eventos.

A Academia atrai público de todas as idades que querem aprender a tocar um instrumento para participar dos blocos de carnaval. “De cada 10 alunos matriculados, 8 são mulheres. Além do ritmo, as oficinas têm formado vínculos de amizade e se transformado em um hobby, uma atividade descontraída semanal”, observa Ichimura.

Oficina com grandes mestres de bateria – Desde a sua criação, em 2018, a Bateria de Rua já capacitou mais de 700 ritmistas, que hoje tocam em cerca de 20 blocos e escolas de samba da capital paulista. “Muitos concluíram a Academia e alguns até fundaram seus próprios blocos”, conta Ichimura. “Vimos, de um lado, blocos sem oficina de formação precisando de ritmistas e, do outro, pessoas que queriam entrar nos blocos, mas não sabiam tocar nenhum instrumento. Assim, criamos a Academia de Bateria de Rua”. Atualmente, a escola conta com mais de 200 alunos em três níveis de experiência de percussão, nos formatos bloco de rua e roda de samba, além de turmas especiais de cavaco e trompete.

A ideia de criar uma oficina de ritmistas surgiu com o crescimento do carnaval de rua e a vontade de desenvolver novas experiências com percussão. Os alunos da Academia recebem aulas com mestres de bateria com passagens em grandes escolas de samba. “Convidamos mestres com vasta experiência e formamos um conteúdo que passa por 14 diferentes ritmos musicais, nacionais e internacionais”, conta Ronaldo Bitello, o Mestre DX. “Estamos criando um projeto único, nos transformando em uma FunTech genuinamente brasileira, com metodologia própria aliando formação e entretenimento, ampliando a linguagem do carnaval e utilizando percussão como forma de integração. Nossa demanda mais crescente tem sido com workshops e oficinas corporativas, desenvolvendo pessoas e levando mensagens como confiança, espírito de equipe e crescimento pessoal associadas a experiências musicais”.

O curso de ritmista é dividido em três módulos – iniciante, intermediário e avançado – com aulas de 90 minutos aos sábados e duração mínima de cinco meses cada. Após um ano de experiência, os alunos passam a tocar nos blocos e eventos.

Serviço

Grito de Carnaval da Academia de Bateria de Rua

Data: sexta-feira, 2 de fevereiro

Horário: a partir das 19h

Local: Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros

Ingressos: no link Clube do Ingresso

Mais informações: (11) 99672 9082