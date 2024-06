Pré-candidatura de Gerice à Prefeitura de Suzano reúne grande público e lideranças do Estado de SP

O Podemos realizou, na sexta-feira, 7, o lançamento de Gerice Lione como pré-candidata a prefeita de Suzano em evento no Lions Clube da cidade, com as presenças da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e do presidente estadual, Rodrigo Gambale, ambos deputados federais. O partido, que está à frente das Prefeituras de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel, aposta, em aliança com o PSDB e o Cidadania, no nome da vereadora para crescer na região.

Renata Abreu parabenizou todos os pré-candidatos presentes ao evento, dizendo que “já são vencedores”. “Porque vencedor é aquele que tem coragem de lutar por um sonho, é aquele que não desiste, aquele que não baixa a cabeça. E as pessoas boas precisam estar na política, porque senão os malandros estarão”, disse.

Em seu discurso, Gerice Lione ressaltou que, apesar das muitas personalidades no palco, “a maior autoridade é o povo”, e fugindo do protocolar e desceu para falar junto ao público. “Hoje é o Dia da Liberdade de Imprensa e, se Deus nos conceder a vitória, vamos relembrar o dia de hoje como o dia do grito de liberdade do nosso povo. Do grito de liberdade em mais saúde, em mais educação, em mais segurança e na valorização dos nossos profissionais”, concluiu Gerice.

Única mulher na Câmara de Suzano, Gerice Lione foi a primeira mulher a presidir o Legislativo e hoje exerce seu segundo mandato como vereadora. Ela também é a única mulher a lançar uma pré-candidatura em busca da Prefeitura da cidade, que nunca teve uma prefeita.

Nascida na Bahia, chegou a Suzano aos dois anos de idade e passou toda a infância no Jardim Sol Nascente. Aos 45 anos, é policial reformada, tendo servido à Polícia Militar do Estado de São Paulo por 19 anos. É casada há mais de 20 anos com o ex-vereador e ex-secretário de Segurança Cidadã Jefferson Ferreira dos Santos (o prefeito da Academia), com quem tem dois filhos: Sabrina e Kaleb.

O lançamento da pré-candidatura de Gerice Lione à prefeitura de Suzano contou também com as presenças de Alessandra Algarin, presidente estadual do Podemos Mulher; Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes e candidato à reeleição; Glauco Vicente, Coordenador Regional do PSDB; Professor Jesus, vice prefeito e pré-candidato à prefeitura de Guarulhos; Priscila Gambale, prefeita de Ferraz de Vasconcelos e pré-candidata à reeleição; Reinaldo Júnior, presidente do Podemos de Biritiba-Mirim e pré-candidato à prefeitura da cidade; e Rodolfo Marcondes, pré-candidato à prefeitura de Salesópolis, além dos candidatos a vereador do Podemos em Suzano.