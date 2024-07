Pré-candidato a prefeito, Gilvan dá início às plenárias para ouvir sugestões da população

Ao lado do prefeito Paulo Serra, o pré-candidato a prefeito de Santo André, Gilvan, deu início às plenárias do Santo André da Gente, iniciativa que permite aos munícipes indicar onde eles acham que devem ser aplicados os recursos públicos e quais as principais demandas da cidade. O primeiro encontro contou com mais de 250 pessoas e ocorreu na noite de quarta-feira (10), na Vila Guiomar. Ainda estão previstos mais oito encontros até o dia 31 de julho.

As sugestões dos munícipes vão servir de base para a elaboração do plano de governo de Gilvan. Além das plenárias presenciais, os moradores podem dar suas contribuições de forma virtual, por meio do site www.santoandredagente.com.

“É muito bom estar ao lado das pessoas e ouvir o que elas pensam da cidade de hoje e da cidade do futuro. Nossa campanha é democrática, assim como é o governo do prefeito Paulo Serra e queremos ouvir o maior número de munícipes antes de fechar o nosso plano de governo. As contribuições estão sendo significativas e apontam para uma continuidade do governo, o que nos deixa ainda mais confiante de que o andreense quer que a transformação que a cidade passou nos últimos sete anos continue acontecendo”, pontuou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra destacou a presença do público. “Tivemos uma plenária cheia e muito produtiva, com os moradores participando e dando sua opinião sobre o rumo da cidade. Temos uma grande vantagem que é poder olhar para as pessoas que moram em Santo André com a certeza de que a vida delas se transformou nos últimos sete anos com todos os investimentos, obras e programas que colocamos em prática”, destacou Paulo Serra.

A próxima plenária está prevista para acontecer no sábado (13), às 10h, no Buffet Firenze, que vai envolver os moradores do território 2, composto pelos bairros Santa Terezinha, Utinga, Vila Metalúrgica, Parque das Nações, Vila Curuça, Parque Jaçatuba, Bangu e Vila São Pedro.

Além de ouvir a população em geral, Gilvan já promoveu encontro com outros setores importantes da sociedade para a elaboração do seu plano de governo, como grupo composto por mais de 300 médicos que atuam nas redes pública e privada da cidade e empresários da região do bairro Santa Terezinha.