Pré-candidata do PT em Santo André elogia relação com vice, irmão de Celso Daniel

A pré-candidata à Prefeitura de Santo André (SP), Bete Siraque (PT), afirmou em sabatina da Folha de S.Paulo e do UOL que antigos desentendimentos entre o PT e Bruno Daniel (PSOL), vice em sua chapa, foram superados.

Bruno Daniel costumava levantar dúvidas a respeito das investigações sobre o assassinato de Celso Daniel (PT), irmão dele que foi sequestrado e morto a tiros em 2002, quando governava o município. Em audiência em CPI em 2005, o hoje pré-candidato a vice ligou o crime a um esquema de corrupção na gestão da prefeitura naquela época, com arrecadação de propina para o PT. O inquérito policial afastou a hipótese de crime político.

Siraque disse na sabatina: “A vinda do Bruno nos alegra, porque demonstra a superação de um momento de dor e que o Bruno superou a dificuldade que ele tinha na ocasião da morte do seu irmão. Para nós, caso superado”.

Hoje, Bruno Daniel diz que nunca atribuiu nada ao partido e que sua briga sempre foi para descobrir quem participou do assassinato.

A pré-candidata a prefeita elogiou na sabatina o legado da gestão de Celso Daniel, na qual atuou: “Toda pesquisa que realizamos de avaliação de prefeitos, ele sempre aparece em destaque. O Celso trouxe inovações importantes para a reorganização e planejamento da cidade. Isso deu as bases fundantes para atuarmos em políticas de estado que se fincaram aqui mudando o governo ou não”.

Apesar de não ter contado com a participação do presidente Lula (PT) na convenção que oficializou sua candidatura, a petista garante que terá o apoio do partido. “Eu sou do time do Lula, eu represento o PT, assim como o Lula. Todas as atividades que ele realizou no grande ABC eu estive com ele. E ele sempre me perguntando ‘Como é que está lá? Está fazendo a defesa da democracia?’ Eu não tenho dúvida do apoio do nosso presidente”, disse.

Ela ressaltou os investimentos que o governo federal fez na cidade por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). “O primeiro passo foi a destinação de verbas, agora cabe ao município se organizar para implantar essas melhorias de acordo com os recursos que virão.”

Para Siraque, um dos principais problemas da gestão atual da cidade, do tucano Paulo Serra, é a segurança. “Santo André apresenta índices elevados de roubos, furtos e assaltos por toda a cidade. Temos que cuidar da segurança com propostas que de fato combatam essa onda”.

A segurança continuou no foco da pré-candidata em relação às propostas sobre as duas “cracolândias” existentes na cidade. “Se tem a cracolândia, tem o traficante e o crime organizado. Precisamos reformular as forças de segurança de forma integrada e inteligente. A outra questão é olhar o dependente químico e fazer os cuidados necessários para mudança na vida dessas pessoas”.

Siraque também criticou a gestão de Paulo Serra na saúde e habitação. “Quando eu dialogo com as pessoas elas apresentam muitas demandas em relação à precarização do serviço de saúde, na demora do atendimento de doenças e que não conseguem viabilizar esse tratamento. Além de outras demandas. O prefeito atual não investiu em habitação por exemplo, ele até atendeu às demandas do setor imobiliário, mas não pelo Minha Casa, Minha Vida, para as pessoas que precisam de moradia digna”.

A petista promete uma implantação da tarifa zero de forma progressiva, inicialmente aos domingos e também para pessoas que precisem de serviços públicos de emergência, como hospitais públicos, apesar de não especificar como funcionaria nesse caso.

A sabatina foi conduzida por Priscila Camazano, com participação dos jornalistas Rafael Neves, do UOL, e Carolina Linhares, repórter de Política da Folha de S.Paulo.

Bete Siraque é professora e mestra em história pela PUC de São Paulo. Foi eleita vereadora em 2012 e em 2016 e concorreu à prefeitura em 2020, sendo derrotada pelo atual prefeito. Participou dos governos Celso Daniel (1997-2002) e João Avamileno (2002-2009) como secretária-adjunta de educação.