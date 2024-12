Prazo para envio de títulos no CNU para reintegrados se encerra nesta quinta (5)

Os candidatos reintegrados ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) devem atentar-se ao prazo para a submissão de títulos acadêmicos e profissionais, que encerra nesta quinta-feira (5). Os documentos necessários devem ser encaminhados exclusivamente pela plataforma digital do CPNU, acessível através do portal único de serviços do governo federal, Gov.br. Para acessar, é necessário utilizar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a respectiva senha.

Embora a inclusão de novos participantes permita o envio de títulos, a data limite para emissão dos documentos permanece inalterada em relação ao cronograma original.

Processo de Envio

De acordo com a Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso, os documentos devem ser submetidos via upload das imagens dos originais ou cópias autenticadas em cartório. O procedimento deve seguir as diretrizes especificadas nos editais, contemplando a frente e o verso dos documentos. Apenas arquivos nos formatos PDF, JPEG e JPG serão aceitos, respeitando o limite máximo de 2MB por arquivo.

A entrega dos documentos comprobatórios é mandatória para cada cargo ou especialidade pretendida pelo candidato. A ausência de qualquer documento requerido acarretará na desconsideração da pontuação daquele título específico.

Informações detalhadas sobre o envio dos títulos estão disponíveis no portal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.