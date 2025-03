Prazo final para terceira parcela do IPVA 2025 vence na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (17), vence o prazo para o pagamento da terceira parcela do IPVA 2025 dos veículos registrados no estado de São Paulo com placas de finais 3, 4 e 5. A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) alerta para a necessidade de cumprir os prazos e evitar a perda do parcelamento.

Para facilitar a memorização dos vencimentos, a Sefaz-SP definiu que cada final de placa tem um dia fixo para pagamento:

Final 3: 15 de março, 15 de abril e 15 de maio.

15 de março, 15 de abril e 15 de maio. Final 4: 16 de março, 16 de abril e 16 de maio.

16 de março, 16 de abril e 16 de maio. Final 5: 17 de março, 17 de abril e 17 de maio.

Caso a data caia em finais de semana ou feriados, o pagamento pode ser feito no primeiro dia útil seguinte. Por isso, veículos com placas de final 3 e 4 podem pagar até segunda-feira (17/3).

O calendário de vencimentos segue até 24 de março, contemplando veículos com final de placa 0.

Opções de pagamento e licenciamento

A principal forma de pagamento do IPVA 2025 é via Pix, por meio do QR code gerado no site da Sefaz-SP. Esse código tem validade de 15 minutos, e caso expire, um novo precisa ser gerado. O pagamento pode ser realizado via aplicativos bancários, garantindo o repasse imediato ao Governo do Estado de São Paulo.

Outras opções incluem:

Internet banking, terminais de autoatendimento e caixas eletrônicos.

Casas lotéricas.

Cartão de crédito em empresas credenciadas à Sefaz-SP.

Para antecipar o licenciamento anual, o proprietário deve quitar todas as pendências do veículo, incluindo IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas.

Penalidades por atraso

Quem não quitar o IPVA 2025 no prazo está sujeito a multa diária de 0,33%, além de juros baseados na taxa Selic. Após 60 dias, a multa chega a 20% do valor do imposto.

Se o débito não for regularizado, ele pode ser inscrito na Dívida Ativa, resultando na inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, impedindo o acesso a benefícios como a Nota Fiscal Paulista. Além disso, o licenciamento não será autorizado e o veículo pode ser apreendido, gerando multa e sete pontos na CNH.

O calendário completo de vencimentos pode ser consultado no site da Sefaz-SP.

Calendário de vencimento do IPVA 2025

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares

Mês Março Abril Maio Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 13/mar 13/abr 13/mai Final 2 14/mar 14/abr 14/mai Final 3 15/mar 15/abr 15/mai Final 4 16/mar 16/abr 16/mai Final 5 17/mar 17/abr 17/mai Final 6 20/mar 20/abr 20/mai Final 7 21/mar 21/abr 21/mai Final 8 22/mar 22/abr 22/mai Final 9 23/mar 23/abr 23/mai Final 0 24/mar 24/abr 24/mai

Caminhões e Caminhões-tratores