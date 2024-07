Prazo de inscrições para ocupação de espaços culturais da Funarte em MG e SP é prorrogado

A Fundação Nacional de Artes – Funarte prorrogou a validade do Programa Funarte Aberta 2023 – Ocupação dos Espaços Culturais da Funarte em Minas Gerais e São Paulo, até 31 de dezembro de 2024. O novo prazo de inscrições para compor a programação de espaços culturais da Funarte em Minas Gerais e São Paulo passa a ser até as 17h59, no horário de Brasília, do dia 1º de dezembro de 2024.

