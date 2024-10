Prazo de inscrições para curso gratuito de computação em nuvem da Microsoft termina nesta quarta (30)

Com 1,5 mil vagas disponíveis, a oferta do curso gratuito de computação em nuvem do Qualifica SP – Novo Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, oferecido em parceria com a Microsoft e a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT), está no último dia para inscrições. Moradores do estado de São Paulo interessados têm até amanhã (30) para se cadastrar pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

O curso “Fundamentos do Microsoft Azure AZ-900T: princípios básicos do Microsoft Azure” abordará com aulas ao vivo e on-line os conceitos básicos de computação em nuvem, além de apresentar os principais recursos e ferramentas de gerenciamento e governança do Azure (plataforma de computação da nuvem da Microsoft).

Os estudantes poderão realizar simulados para se prepararem para o exame de certificação oficial e ganhar destaque no mercado de trabalho. A carga horária é de 64 horas que poderão ser realizadas durante um mês e meio.

Podem participar residentes do estado de São Paulo maiores de 18 anos. Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem a inscrição. A convocação ocorrerá por e-mail. O início das aulas está previsto para 6 de novembro.

Até 2025, estima-se que 85% das empresas em todo o mundo estejam utilizando a computação em nuvem, de acordo com a empresa de consultoria Gartner. É uma tecnologia que traz muitos benefícios, como a possibilidade de acessar diversas máquinas potentes localizadas a milhares de quilômetros de distância, utilizando apenas um computador com acesso à internet, além de ter armazenamento ilimitado e reduzir custos com equipamentos físicos.

Serviço:

Curso gratuito de computação em nuvem da Microsoft do Qualifica SP – Novo Emprego

Prazo: até 30/10

Site: www.qualificasp.sp.gov.br