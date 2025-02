Pratos leves e refrescantes para enfrentar os dias quentes

Com a chegada de uma nova onda de calor, que deve se estender até o dia 21 de fevereiro em diversas regiões do Brasil, incluindo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, nada melhor do que apostar em pratos leves e refrescantes para manter o paladar apurado e a alimentação equilibrada.

No Baby Beef Jardim, renomado restaurante de Santo André, no ABC Paulista, referência de qualidade e tradição, opções frescas e saborosas são destaque no cardápio para tornar os dias quentes ainda mais agradáveis.

Para quem busca uma refeição equilibrada e cheia de sabor, a Salada Juliana é uma escolha certeira. Considerada o carro-chefe da casa, ela combina um mix de folhas frescas, cenoura ralada, palmito, mussarela de búfala, champignon e tomates, finalizada com o molho especial da casa e batata palha artesanal, garantindo uma textura irresistível.

Para quem deseja adicionar uma proteína ao prato, a sugestão é o Galeto Grelhado na parrilla, que complementa a refeição com um toque defumado.

Além disso, o restaurante oferece outras opções refrescantes para os dias mais quentes, como a Burrata servida com tomate, pesto, tapenade e pão da casa, além do clássico Steak Tartar Tradicional, acompanhado de torradas crocantes.

“Trabalhamos diariamente com uma pista de saladas e antepastos, sempre alinhados com a sazonalidade dos ingredientes para garantir frescor e qualidade aos nossos clientes”, destaca Gabriela Vendrasco, Gerente de Alimentos e Bebidas do Baby Beef Jardim.

O compromisso com ingredientes frescos e sazonais faz parte da essência do restaurante. O mix de folhas é finalizado com frutas da estação, trazendo um toque agridoce que harmoniza perfeitamente com os dias quentes.

Para os vegetarianos, opções como o Risoto de Tomates e massas artesanais são altamente requisitadas, enquanto as dietas low carb encontram excelentes alternativas em diversas combinações de saladas e grelhados.

Para acompanhar as refeições, a casa sugere o drink autoral Jardim Tropical, uma explosão de frescor que combina rum branco, maracujá, xarope de maçã verde, suco de abacaxi e suco de laranja. A bebida é perfeita para harmonizar com os pratos leves e sofisticados do cardápio.

A gastronomia do Baby Beef Jardim tem inspiração na fusão entre ingredientes brasileiros e referências internacionais, proporcionando uma experiência sofisticada e única.

“Os pratos são cuidadosamente elaborados, desde a escolha das louças até a disposição dos ingredientes, para surpreender tanto pelo sabor quanto pela apresentação”, explica Gabriela.

Entre os pratos mais pedidos no verão, a Salada Juliana se destaca por seu equilíbrio perfeito entre texturas e sabores, conquistando clientes há três décadas.

Para potencializar essa experiência, a casa sugere harmonizações com vinhos leves e refrescantes, como Sauvignon Blanc e Rosé.

Para quem deseja recriar um prato refrescante em casa, o Baby Beef Jardim compartilha uma receita leve e deliciosa:

Salada de Folhas da Estação com Manga e Emulsão de Laranja

Ingredientes:

Mix de folhas frescas (rúcula, alface roxa e crespa)

(rúcula, alface roxa e crespa) 1 manga cortada em cubos

10 tomates-cereja cortados ao meio

100g de mussarela de búfala

50g de castanhas picadas

Para a emulsão de laranja:

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de mel

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: