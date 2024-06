Praticantes de skate de São Caetano usufruem de pista intermediária “melhor que muita pista oficial”

Como diz o ditado ‘a voz do povo é a voz de Deus’, são os amantes do skate em São Caetano que estão dizendo que atualmente contam com uma pista intermediária, melhor que muita pista oficial.

A pista está sendo chamada de intermediária, por preceder a inauguração do Parque Linear da Kennedy, que terá duas modernas pistas de skate nas modalidades Street (objetivo simular obstáculos encontrados nas ruas) e Park (pista com bowls (ou piscinas, como é popularmente conhecido), incluindo obstáculos para praticantes da modalidade vertical.

A pista foi construída na quadra da EMEF Elvira Paolilo Braido, na Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 500, no Bairro Osvaldo Cruz, e conta com nove obstáculos: mini ramp; wallride; quarter; reta ou 45; caixotes; jumps; corrimão; onda dupla e delta. Além disso, o local está estruturado com uma sala para a coordenação, que está a cargo da skatista Luciana Tozo. Copa, e dois banheiros para atender os skatistas.

“A intenção da Prefeitura foi criar um espaço em que os skatistas de São Caetano pudessem utilizar neste intermeio até que fique pronto o Parque Linear da Kennedy, que terá duas pistas de altíssimo nível. Entretanto, mesmo sendo intermediária, essa pista é também considerada de alto nível, muito melhor que muitas pistas oficiais espalhadas pelo país”, ressaltou Luciana Tozo.

As palavras da coordenadora são facilmente comprovadas ao conversar com skatistas que já frequentam a já conhecida Pista Intermediária do Elvira, como é o caso de Michelle Zanchetta, munícipe, 30 anos, e skatista desde os 17 anos, em 2011.

“Comecei a andar de skate aqui em São Caetano, na pista da estação, onde eu cresci. Eu moro no Centro, bem próximo à pista que foi demolida, e sempre andei como hobbie e por amor ao esporte”, finalizou Michelle.

ESPORTE OLÍMPICO

Oficialmente esporte olímpico desde as Olimpíadas de Tóquio 2020 (disputadas em 2021), o skate também faz parte da história de São Caetano, de seu passado, presente e futuro. No passado, podemos encontrar facilmente grandes nomes como Edson Davi, o Edsinho, campeão brasileiro de skate, em 1982.

No presente, temos a Pista Intermediária frequentada por grandes nomes do skate brasileiro, como Yuri Sapucaia, Alexandre Calado, Gui Silva, Isabele Vassari, entre outros skatistas sancaetanenses, reconhecidos internacionalmente e, no futuro, contaremos com as pistas do Parque Linear Keneddy. O Parque Linear terá as duas modalidades de pistas: Street e Park.

O Street é mais fácil de ser compreendido, pois podemos falar que é a rua na pista, com corrimões, escadarias e caixotes. Tudo que pode ser encontrado na rua é levado para uma pista. Já o Park é mais complexo. Um bowl é uma pista em formato de piscina, com paredes entre 3m e 4m. Quando a pista é um bowl, mas com paredes menores, são os chamados banks. Quando se mistura o bowl com banks e alguns elementos de street, você tem o Park. Nesta modalidade, os obstáculos conversam entre si.

SERVIÇO

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 22h; aos sábados, das 9h às 20h, e aos domingos das 9h às 18h. Às segundas-feiras, a pista fecha para manutenção e abre à partir das 15h, para uso das meninas, num projeto chamado Segunda das Minas, que tem como objetivo fomentar o skate feminino em São Caetano.