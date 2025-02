Praias brasileiras se destacam em ranking global das melhores do mundo

No Traveller’s Choice 2025, uma seleção das melhores praias do mundo realizada anualmente pelo TripAdvisor, duas praias brasileiras garantiram posições de destaque. Ipanema, localizada no Rio de Janeiro, foi classificada em 13º lugar, enquanto Muro Alto, em Ipojuca, Pernambuco, ocupa a 25ª posição.

A avaliação do TripAdvisor é baseada nas opiniões de viajantes que compartilham suas experiências ao longo do ano. A praia de Ipanema é amplamente reconhecida por sua popularidade entre turistas e residentes locais, que se atraem por suas ondas favoráveis para o surfe, a dinâmica das partidas de vôlei na areia e a vibrante oferta de quiosques à beira-mar. Além disso, a famosa praia carioca ganhou notoriedade mundial com a icônica canção “Garota de Ipanema”, e também se destacou em um ranking especial comemorativo dos 25 anos da plataforma, alcançando a 4ª posição entre as praias mais bem avaliadas desde o início das classificações.

Por sua vez, Muro Alto é conhecida por suas tranquilas piscinas naturais e águas mornas, que oferecem condições ideais para atividades aquáticas como caiaque e mergulho com snorkel. Situada próxima ao famoso destino turístico de Porto de Galinhas, essa praia pernambucana mantém sua posição no ranking em comparação ao ano anterior.

No topo da lista global está a Praia de Elafonissi, na ilha grega de Creta, que foi escolhida como a melhor praia do mundo devido às suas águas cristalinas e à areia com tonalidade rosada. O segundo lugar ficou com Banana Beach, localizada em Phuket, Tailândia, seguida por Eagle Beach, em Aruba, ambas conhecidas por suas deslumbrantes paisagens e infraestrutura voltada para os turistas.

Além das praias brasileiras mencionadas, o Traveller’s Choice 2025 incluiu outros destinos litorâneos de diferentes continentes, como Siesta Beach na Flórida, Praia da Falésia em Portugal e Playa Varadero em Cuba. A presença de Ipanema e Muro Alto neste prestigiado ranking reafirma o potencial turístico do Brasil e a diversidade de suas belezas naturais que continuam a encantar visitantes internacionais.