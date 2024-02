Praiamar Shopping recebe bloquinho ‘Coisa Linda da Mamãe’ nesta sexta-feira (16)

Separe o glitter e a fantasia, pois o Praiamar Shopping prepara uma festa para quem deseja prolongar o Carnaval. Nesta sexta-feira (16), às 19 horas, acontece o bloquinho ‘Coisa Linda da Mamãe’, na Praça Central. A ação é voltada para toda a família, incluindo os pets. A entrada é gratuita.

A noite de folia vai contar com muita animação e um setlist repleto de clássicos, que vão do samba ao pop, para embalar o público.

De acordo com a gerente de marketing do Praiamar Shopping, Viviane Morimoto, é uma festa para divertir toda a família. “Buscamos uma atração leve e segura para envolver os pais, filhos e pets, a fim de promover a alegria do Carnaval”, afirma.