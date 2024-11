Praiamar Shopping celebra a chegada do Papai Noel no próximo dia 9

O Praiamar Shopping celebrará a chegada do Papai Noel no próximo sábado (09), com um Show de Natal especial. O evento é gratuito e acontece na Praça Central do mall a partir das 18 horas. O espetáculo conta com a participação de 22 personagens natalinos, como Estrelas, Fadas, Duendes, Soldadinhos de Chumbo, Bonecas de Cordas, entre outros, que realizarão uma peça teatral que antecede a vinda do bom velhinho e promete encantar toda a família. Com o tema ‘Natal no Reino Iluminado’, todas as áreas do mall estarão enfeitadas com decoração clássica.

Até a véspera de Natal (24/12), o Papai Noel estará na Praça Central, aguardando a visita das crianças e de todos que desejam registrar o encontro especial. Será possível deixar cartinhas e tirar fotos. O horário de visitas para o Papai Noel será todos os dias, das 14h às 22h, exceto no dia (24/12), quando o atendimento será realizado das 10h às 18 horas, seguindo o horário de funcionamento do shopping.

A gerente de marketing do Praiamar Shopping, Viviane Morimoto, destaca a importância da celebração do Natal. “A chegada do Papai Noel marca a tradicional festividade do final do ano. Nosso intuito é transmitir toda a magia e o encanto que esta época nos proporciona”, destaca.

Serviço

Chegada de Papai Noel no Praiamar Shopping

Data: 09 de novembro

Horário: 18 horas

Local: Praiamar Shopping – Rua Alexandre Martins, 80 – Bairro Aparecida – Santos (SP).

Entrada: Gratuita