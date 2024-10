Praiamar Shopping apresenta show cover dos Beatles com a banda ‘Hey Jude’

Nesta sexta-feira (18), a banda ‘Hey Jude’ promete animar o Praiamar Shopping. O espetáculo acontece na Praça Central do mall, a partir das 19 horas, com entrada gratuita.

Formado por César Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr), Thiago Gentil (John Lennon) e o Maestro Anselmo Ubiratan (George Martin), o grupo encantará o público com um tributo à clássica banda de rock britânica ‘The Beatles’.

A apresentação musical contará com grandes sucessos do repertório como ‘I Want To Hold Your Hand’, ‘Help!’, ‘Yellow Submarine’, ‘Let it be’, ‘Hey jude’ entre outros hits, proporcionando ao público uma experiência única.

A gerente de marketing do Praiamar Shopping, Viviane Morimoto, destaca que o espetáculo promete encantar o público. “Será uma noite nostálgica, as músicas são clássicas e transcendem as gerações, o evento animará toda a família”, conclui.

Serviço

Data: 18 de outubro

Horário: 19 horas

Local: Praça Central do Praiamar Shopping – Rua Alexandre Martins, 80, Aparecida – Santos (SP)

Entrada: Gratuita