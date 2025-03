Praia Grande e Guarujá lideram o ranking de divórcios na Baixada Santista

Conforme os dados mais recentes do Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as cidades de Praia Grande e Guarujá, localizadas no litoral paulista, estão à frente em um ranking preocupante: o número de divórcios. Ambos os municípios contabilizaram 794 ações judiciais de separação, compartilhando assim a primeira colocação na Baixada Santista.

Historicamente, até 2019, Santos ocupava a posição de destaque nesse ranking, com 762 divórcios registrados. Contudo, a partir de 2020, Praia Grande assumiu a liderança ao registrar 455 separações, uma tendência que se intensificou nos anos seguintes. Os números demonstram um aumento considerável nas taxas de divórcio: em Guarujá, as separações aumentaram em impressionantes 140%, passando de 332 para 794 entre 2020 e 2022. Em Praia Grande, o crescimento foi igualmente expressivo, com o número de divórcios saltando de 463 para 794, representando um incremento superior a 70% no mesmo período.

No contexto estadual, tanto Praia Grande quanto Guarujá ocupam a 24ª posição no ranking do estado em termos absolutos de divórcios. A seguir, apresenta-se o ranking das cidades da Baixada Santista conforme o número total de divórcios registrados:

Praia Grande: 794 divórcios – 24ª posição no estado

794 divórcios – 24ª posição no estado Guarujá: 794 divórcios – 24ª posição no estado

794 divórcios – 24ª posição no estado São Vicente: 674 divórcios – 33ª posição no estado

674 divórcios – 33ª posição no estado Santos: 671 divórcios – 34ª posição no estado

671 divórcios – 34ª posição no estado Itanhaém: 323 divórcios – 72ª posição no estado

323 divórcios – 72ª posição no estado Peruíbe: 271 divórcios – 87ª posição no estado

271 divórcios – 87ª posição no estado Cubatão: 250 divórcios – 92ª posição no estado

250 divórcios – 92ª posição no estado Bertioga: 143 divórcios – 144ª posição no estado

143 divórcios – 144ª posição no estado Mongaguá: 112 divórcios – 172ª posição no estado

A despeito da elevada taxa de separações, Praia Grande também se destaca na quantidade de casamentos realizados. Em 2022, o município registrou um total de 1.909 uniões matrimoniais, ocupando a 20ª posição entre as cidades do estado. Santos segue logo atrás, com um total de 1.904 casamentos, posicionando-se na 21ª colocação.

A análise desses dados sugere uma dinâmica social complexa nas duas cidades do litoral paulista, refletindo mudanças nas relações familiares e nas decisões dos cidadãos em relação ao casamento e ao divórcio.