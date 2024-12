Praia Grande cancela queima de fogos no Réveillon

A Prefeitura de Praia Grande, localizada no litoral paulista, confirmou que não haverá queima de fogos de artifício durante as festividades de Réveillon 2025. A decisão foi fundamentada em considerações sobre os efeitos adversos que os fogos podem provocar em indivíduos com espectro autista, pessoas acamadas, idosos e animais de estimação.

Essa informação foi divulgada nas redes sociais oficiais da administração municipal, gerando reações diversas entre os cidadãos. Praia Grande é um dos principais destinos turísticos do estado durante a virada do ano, e a prefeitura projeta receber cerca de dois milhões de visitantes na celebração de Ano Novo.

Em comunicado, a administração ressaltou que a decisão de cancelar a queima de fogos foi amplamente influenciada pelas opiniões expressas pela população, que alertou sobre as consequências negativas deste tipo de espetáculo para determinados grupos vulneráveis.

Os impactos da queima de fogos são particularmente preocupantes para pessoas com hipersensibilidade auditiva, como aquelas no espectro autista, que podem sofrer dor intensa e desconforto devido aos estrondos. Além disso, os ruídos altos podem gerar medo e ansiedade em animais de estimação, provocando reações físicas como aceleração do ritmo cardíaco.

No último Réveillon, durante a transição de 2023 para 2024, a cidade também havia optado por não realizar a queima de fogos. Naquela ocasião, o espetáculo foi cancelado momentos antes da sua execução devido ao tombamento de uma balsa carregada com os artefatos pirotécnicos no mar. A prefeitura destacou que a decisão visou garantir a segurança tanto dos moradores quanto dos turistas e seguiu as orientações da Capitania dos Portos. As balsas enfrentaram problemas relacionados à agitação das marés, tornando inviável a permanência das mesmas no mar.

O cancelamento da queima de fogos em Praia Grande reflete uma crescente conscientização sobre os efeitos colaterais das festividades tradicionais e abre um debate sobre alternativas mais inclusivas para celebrações futuras.