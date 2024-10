Praia do Guarujá se torna a mais premiada da América do Sul

Localizada na Estância Turística do Guarujá, a Praia do Tombo ganhou, pelo 15º ano consecutivo, o selo Bandeira Azul, um certificado que garante o cumprimento de critérios internacionais de qualidade da água do mar, gestão e educação ambiental, além de infraestrutura e segurança.

Única do Estado de São Paulo a receber o selo em 2024, a Praia do Tombo se tornou também a mais certificada da América do Sul. Localizada entre a Praia do Guaiúba e a Praia das Astúrias, a Praia do Tombo tem 856 metros de extensão, é frequentada por surfistas e sedia campeonatos da modalidade. Também conta com um núcleo de informações e educação ambiental, além de boa estrutura de bares, quiosques e restaurantes.

O Guarujá é um dos nove municípios da Baixada Santista, região que mais recebe visitantes no Estado de São Paulo. No ano passado, foram cerca de seis milhões de turistas e excursionistas. “É um reconhecimento merecido à nossa Pérola do Atlântico, uma estância turística com tantas qualidades e atrações para todos os perfis de público”, afirma o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens de São Paulo.

O Brasil teve este ano 38 praias brasileiras e 11 marinas certificadas com o selo concedido pela Foundation for Environmental Education, organização não governamental dinamarquesa que atua em 46 países. O júri brasileiro do Programa Bandeira Azul teve a participação dos ministérios do Turismo e do Meio Ambiente, da Embratur, da Secretaria do Patrimônio da União e do Instituto Ambientes em Rede.