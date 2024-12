Praia das Pombas (RS) é reaberta após interdição por enchentes

A Praia das Pombas, situada no Parque Estadual de Itapuã (PEI), no estado do Rio Grande do Sul, foi reaberta ao público nesta quinta-feira (26) após um período de sete meses de interdição. Essa medida foi necessária em decorrência das enchentes que afetaram a região em maio.

A reabertura da praia representa um esforço significativo da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do estado para restaurar as condições adequadas de infraestrutura do parque, priorizando a segurança dos visitantes que desejam desfrutar deste espaço natural.

Conforme o boletim de Balneabilidade divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) na última sexta-feira (20), as águas da Praia das Pombas estão consideradas próprias para banho, permitindo que os frequentadores aproveitem a área com tranquilidade.

Localizado a 57 km da capital gaúcha, Porto Alegre, o Parque Estadual de Itapuã estará aberto ao público de quinta a domingo, das 9h às 17h. A previsão é que as atividades se estendam até o final da temporada de verão. Os ingressos terão um custo de R$ 22,70 por visitante, enquanto a meia-entrada será vendida por R$ 11,35. Vale ressaltar que crianças com menos de dois anos não pagam entrada.

O Parque Estadual de Itapuã é uma importante área de conservação do bioma Pampa, abrigando ecossistemas significativos como o Lago Guaíba e a Laguna dos Patos, contribuindo assim para a preservação da biodiversidade local.