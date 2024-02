Praças de Cultura: veja a programação de fevereiro

Com atrações para todos os gostos, o projeto Praças de Cultura da Prefeitura de São Paulo divulgou a programação completa de atividades como intervenções artísticas e musicais para o mês de fevereiro.

Confira a programação completa:

24/02

13H – Vem Brincar no Carnaval- Trupe Brincante Ritmos do Coração – Música

Sinopse: “Vem Brincar no Carnaval!” é um espetáculo musical que reúne marchinhas de carnaval e brincadeiras tradicionais apresentadas de forma interativa pela Trupe Brincante Ritmos do Coração formada por oito artistas brincantes, com e sem deficiência. A intervenção lúdica é construída de modo a incluir e envolver a todos nas brincadeiras e folguedos carnavalescos estimulando o gosto pela nossa cultura, festejos e celebrações coletivas.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

14H – Bloco do Curupira Pira Pira – Cia Mapinguary – Intervenção Artística

Sinopse: Os pequenos e seus pais poderão se divertir com o repertório de brincadeiras cantadas, brincadeiras de roda e contação de histórias. A Cia Mapinguary põe crianças e adultos para brincar, com uma intervenção artística itinerante, feita para a família, para que todos brinquem juntos com alegria, harmonia e descontração. Com essa atividade brincante, as crianças vão soltar o corpo e entrar na roda com as brincadeiras lúdicas propostas, e os adultos vão relembrar a infância, liberando a criança interior. Assim, todos vão entrar na dança com a riqueza cultural, desses diferentes Brasis.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

15H – O Bloco dos Jatobázinhos – Bloco do Jatobá – Música

Sinopse: O Bloco do Jatobá realizará uma apresentação pra lá de especial com elementos infantis interligados sobre a linguagem do folclore brasileiro e a cultura popular paulistana, através de elementos típicos do carnaval como Bonecões, artes circenses e charanga de sopro e percussão.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

25/02

13H – Carnaval Jazz na Praça – Unidos do Swing – Música

Sinopse: Chega a Caravana de Unidos do Swing para celebrar o Carnaval na Praça!!! Numa versão Pocket, o conhecido Bloco que mistura Jazz e música brasileira traz uma proposta para fazer a todo mundo pular. Os foliões estão convidados para brincar e provar o encontro do blues com baião e as conexões reais e/ou imaginadas entre o Carnaval Brasileiro e o Mardi Gras de New Orleans. Um convite para brincar e celebrar a volta do carnaval e sua poesia.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

14H – Cordão Sucatas Ambulantes – Caras e Caretas para espantar a caramunha – Música

Sinopse: “Caras e Caretas pra Espantar a Caramunha!” é um desfile, que convida o público a vivenciar uma experiência única. Ao som envolvente do Samba de Bumbo, expressão cultural de matriz Bantu consagrada como patrimônio imaterial do estado de São Paulo, a intervenção ganha vida nos espaços da cidade. Nesse cortejo carnavalesco, o passo do samba cede espaço para a brincadeira com bonecos gigantes, cabeções e mascarados, que se tornam protagonistas de uma narrativa rica em simbolismo. Em meio a pausas estratégicas para interação com comerciantes locais (quando acontece na rua) e com pessoas que estão de passagem pelo local. Destacando mitos do folclore nacional e personalidades emblemáticas da cultura popular, a intervenção cria uma atmosfera lúdica e envolvente. Os bonecos cabeçudos ganham vida, dialogando não apenas com o presente, mas também com as tradições.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

15H – O Bloco dos Jatobázinhos – Bloco do Jatobá – Música

Sinopse: O Bloco do Jatobá realizará uma apresentação pra lá de especial com elementos infantis interligados sobre a linguagem do folclore brasileiro e a cultura popular paulistana, através de elementos típicos do carnaval como Bonecões, artes circenses e charanga de sopro e percussão.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

03/02

Zona Leste

Av Kemel Addas, próx ao nº 619 – Cidade Kemel – CEP 08130-485

Subprefeitura Itaim Paulista

13H – Vem Brincar no Carnaval- Trupe Brincante Ritmos do Coração – Música

14H – Bloco do Curupira Pira Pira – Cia Mapinguary – Intervenção Artística

15H – Cordão Sucatas Ambulantes – Caras e Caretas para espantar a caramunha – Música

04/02

13H – A Caixinha de Música da Purezempla – Tetê Purezempla – Música

Sinopse: Tetê Purezempla chegou: é uma palhaça que parece uma caixinha de música ambulante! Tocando diferentes instrumentos (ukulele, escaleta e saxofone soprano curvo) Tetê agita a criançada e os adultos com muitas trapalhadas musicais e melodias de tocar o coração. Ao girar as roletas desse espetáculo, é o público quem decide o que vai ouvir. Aliás, é a sorte: a 1ª roleta aponta qual instrumento será tocado; a 2ª roleta aponta qual será o estilo da música (música clássica, música de carnaval ou música de circo); e a 3ª roleta decide o tempo, o andamento, a velocidade (acelerado, a tempo, em câmera lenta)! E ainda tem mais surpresas: determinadas combinações ativam “habilidades purezemplares surpreendentemente mais atrapalhadas ainda e a música acontece, então, em meio a bamboleadas, equilíbrios e posições esdruxulas! E aí, qual música sua sorte vai escolher para você?

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

14H – Sussuaranas e o Carnaval da Bicharada – Siriema Spuleta – Música

Sinopse: Sussuaranas e o Carnaval da Bicharada é um show lúdico voltado para as infâncias, integrado por um grupo de mulheres que brincam a maior festa de rua com cantigas e brincadeiras populares ao som de ritmos percussivos e fantasiadas de bichos da fauna brasileira tendo o encantamento, a imaginação e a alegria marcando a pulsação dessa folia.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

15H – Em Ritmo de Festa – Porto de Luanda – Música

Sinopse: A Cia Porto de Luanda apresenta um cortejo onde uma trupe de músicos vestidos com fantasias lúdicas faz uma intervenção com bonecos da cultura popular brasileira que se movimentam ao toque de marchinhas de carnaval tendo como repertório principal as marchinhas do Silvio Santos, entre elas: Ritmos de Festa, Tema do Programa Silvio Santos, A Bruxa vem aí, a Pipa do Vovô, Sorria, Shalom, Pipoca, entre outras que animarão a plateia a foliar o carnaval com muita descontração e brincadeiras. Esta proposta é um convite a criatividade para se expressar musicalmente e abrir um espaço para o inusitado, a descontração, a alegria e o aprendizado.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

24/02

13H – Refinaria Teatral- Cortejo Encantado – Intervenção Artística

Sinopse: Deuses e entidades “Encantadas” se materializam no plano terrestre e convocam os seres terrenos a adentrarem à força sagrada através de cantos ritualísticos. A dança divina e o toré conclamam a força da vida revelando a beleza intacta e seu poder de cura. Pelo espaço os seres Encantados narram fisicamente suas essências em ritos cerimoniais. Por fim, a celebração dos elementos da natureza tão sobrepujadas revelando que a potencialidade da vida continua intacta e que basta dirigi-la melhor.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

14H – Agô Anama – Cortejo – Maraca da Periferia – Música

Sinopse: Maracatu Ago Anama, fundado em 2009 por um grupo de amigos situado no bairro Teotônio Vilela-Sapopemba, atuamos no espaço comunitário, A Sede. Oferecendo oficinas em diversas áreas de formação cultural e cidadã dos habitantes da região, como Educação Ambiental, Grafite, Hip Hop, Futebol, Mulheres do Vilela e Maracatu. O Maracatu Ago Anama, se apresenta em diversos espaços públicos, sempre na intenção de levar à alegria e identidade cultural para uma população trabalhadora e muitas das vezes carentes de espaços que desenvolvam a cultura popular no local em que moram.

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre

15H – Carnaval Jazz na Praça – Unidos do Swing – Música

25/02

13H – Sussuaranas e o Carnaval da Bicharada – Siriema Spuleta – Música

14H – Bloco do Curupira Pira Pira – Cia Mapinguary – Intervenção Artística

15H – Em Ritmo de Festa – Porto de Luanda – Música

03/02

Zona Leste

Casa de Cultura São Miguel

12h às 18h – Ciranda das Artes Brasileira – Viradinha da Psiu – Teatro/Viradinha

Sinopse: Ciranda das Artes Brasileiras é um espetáculo de ritmos, cores e sabores viajando pelas regiões do Brasil. A encenação está pautada nos ritmos fortes de cada região, enaltecendo os folguedos e sonoridades de cada lugar. Essa ciranda de ritmos convida o público e motiva os mesmos para participar de uma roda poética festejando um Brasil que ainda desconhecemos, saboreando e apreciando uma cultura genuinamente brasileira, desvendando os encantos e cantos do nosso país.

A Cia ArtsCompany com um repertório para celebrar os 10 anos da sua jornada convida todos para essa brincadeira em que a história, literatura, música, danças e jogos teatrais serão os fios condutores desta narrativa, trazendo para a cena os conceitos de uma produção artística sustentável, comprometida com a educação ambiental.

Venha cirandar e se encantar com este espetáculo lindo, leve, lúdico e temperado com a nossa Brasilidade!

Duração: 360 minutos / Classificação: Livre

04/02

Zona Leste

Casa de Cultura Raul Seixas

12h às 18h – Ciranda das Artes Brasileira – Viradinha da Psiu – Teatro/Viradinha

03/02

Zona Sul

Casa de Cultura Chico Science

12h às 18h – Voltando a ser criança – Intervenção Artística

Sinopse: Voltando a ser criança é um resgate da infância tradicional formada por diversas linguagens artísticas, junto a atividades de lazer, educação, arte, acessibilidade e cultura. Preparem-se para experimentar novamente a alegria da infância junto a seus filhos, amigos, e toda uma comunidade à sua volta. Gincanas, Jogos, brincadeiras tradicionais e intervenções culturais nós resgatamos memórias afetivas e criamos espaço para novas.

Nos apropriamos da cor dos céus e nós fazemos como ele, imenso, azul e poético. Lugar de criança é nas nuvens, brincando. Conheça uma oportunidade única de voltar a ser criança…

Duração: 360 minutos / Classificação: Livre

04/02

Zona Leste

Casa de Cultura Guaianazes

12h às 18h – Voltando a ser criança – Intervenção Artística

