Praça General San Martin, no bairro Jardins, passa por revitalização  

Fruto da união entre AME Jardins, associação de moradores do bairro Jardins, e a Red Balloon Bilingual School, a Praça General San Martin, no Jardim América, em São Paulo, foi revitalizada. A parceria envolve a transferência de recursos para a associação manter a zeladoria da praça, realizar a limpeza do espaço, além da restauração do playground.

Ações de Melhoria e Interação com as Crianças

Para marcar a ocasião, no último sábado (15), as mascotes da Red Balloon interagiram com as crianças por meio de brincadeiras e distribuição de brindes, enquanto um carrinho de pipoca oferecia guloseimas gratuitamente. A iniciativa destaca como parcerias público-privadas podem trazer benefícios significativos para a cidade, melhorando espaços públicos e proporcionando um ambiente mais agradável e seguro para moradores e suas famílias.

Dentre as ações de melhoria previstas estão pintura e tratamento dos brinquedos existentes (troca das correntes, cordas, parafusos e pregos enferrujados, reaperto geral) e instalação de uma nova gangorra.

História e Importância da Praça

Localizada entre Ruas Jamaica e Guadelupe, a Praça General San Martin é uma referência no bairro Jardins. O nome da praça homenageia o centenário da morte do General José Francisco de San Martin y Matorras, herói e militar argentino que lutou pela independência do Equador em 1822. Na praça fica exposta uma escultura em homenagem ao General.

Parceria e Benefícios para o Bairro

De acordo com Fernando de Sampaio Barros, presidente da AME Jardins, é muito importante contar com essa parceria para a viabilidade da ação. “A AME JARDINS tem entre seus pilares de atuação a preservação das áreas verdes de nossos bairros. Desde 2010, nossa entidade trabalha em parceria com a Prefeitura de São Paulo para manutenção de diversos espaços públicos, mediante celebração de termos de cooperação. Hoje somos cooperantes de 60 áreas verdes, incluindo praças, canteiros e rotatórias. Graças à contribuição dos associados e parcerias com empresas privadas, conseguimos trazer melhorias significativas para esses espaços”, afirma.

Investimento no Bem-Estar das Crianças

Para Ligia Nogueira, diretora da Red Balloon Bilingual School Jardins, poder contribuir com iniciativas que preveem a melhoria de espaços públicos é uma oportunidade de entregar algo concreto para a sociedade também fora da sala de aula. “Investir na revitalização da Praça Gen. San Martin é uma extensão natural do nosso compromisso com a educação e o bem-estar das crianças”, diz. “Queremos apoiar espaços onde as crianças possam brincar e se desenvolver com segurança, promovendo um ambiente saudável e estimulante para o aprendizado por meio de brincadeiras”, completa.