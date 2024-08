Praça A terá shows de Arlindinho Cruz aos domingos

No próximo dia 11 de agosto, domingo, os frequentadores da Praça A – nova casa localizada na Vila Madalena, que tem como diferencial o conceito de SuperBar, com música ao vivo e gastronomia de alta qualidade – terão uma presença especial no palco: a do cantor Arlindinho Cruz, que estreia o projeto “Praça do Arlindinho” para animar o domingão da galera, que deseja pagodear para valer a partir das 19h30.

Composições de sucesso como “Meu Lugar”, “A pureza da flor” e “O Show tem que continuar”, que marcaram época com o ‘Sambista Perfeito’, Arlindo Cruz, serão revividas pelo público do SuperBar na voz do seu filho, Arlindinho.

A galera que for curtir o “Praça do Arlindinho” vai aproveitar todo o conforto oferecido pela Praça A, que tem ambiente de aproximadamente 1.000 m², excelente gastronomia e uma incrível diversidade de torneiras de chope Brahma, Patagônia Amber Large, Stella Artois e outras, servidos especialmente gelados. A casa ainda conta com 20 camarotes – sendo um deles exclusivo, com 50m² e entrada, banheiro e bar privativos.

Os domingos ficam ainda mais especiais com as promoções oferecidas pelo SuperBar, caso do ‘double chope’ e ‘double moscow mule’, das 12h às 20h. Outros diferenciais são os petiscos deliciosos, presentes no cardápio, além, claro, do Go SushiBar – sushibar da Praça A, responsável por servir deliciosos pratos da culinária japonesa, preparados na hora e assinados pelo aclamado sushiman, Fábio Seiji.

O projeto “Praça do Arlindinho” acontece aos domingos. A programação já contempla os dias 1 e 15 de setembro e, também, todos os domingos (6, 13, 20 e 27) do mês de outubro.

Praça A

Projeto “Praça do Arlindinho”

Endereço: Rua Aspicuelta, 527 – Vila Madalena

Horários: domingos, das 12h às 2h

Promoção: double chopp e double moscow mule, das 12h às 20h

Reservas e lista VIP: (11) 9 1413-4077

www.instagram.com/praca_a_vilamadalena