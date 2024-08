Praça A recebe Inimigos da HP para show especial

Quem viveu intensamente os anos 2000 não pode perder o evento que a Praça A – casa que segue o conceito de SuperBar e é reconhecida como espaço que vai ‘do chope ao show’, com música ao vivo e gastronomia de alta qualidade – promove no dia 13 de setembro, sexta-feira. Na data, a casa recebe os Inimigos da HP, banda de pagode universitário que bombou em todo o país no início desse século.

Reconhecidos como um dos grupos de maior sucesso do universo do samba e do pagode, os Inimigos da HP marcaram época e arrastaram multidões por todo o país. Agora, o grupo promete uma noite embalada por grandes sucessos que marcaram a trajetória do grupo, entre eles “Toca um Samba Aí”, “Vem buscar o que é teu”, “Bons momentos” e “Eu quero me casar”, além de uma série de outras canções.

A galera que quiser reviver bons momentos ao som dos Inimigos da HP durante o show realizado na Praça A poderá desfrutar dos mais de 1.000 m² de ambiente climatizado, aproveitar a enorme variedade de torneiras de chope, além de degustar os saborosos petiscos disponíveis no menu, assim como a variedade de pratos do Go SushiBar – que é especializado na culinária asiática. Quem quiser aproveitar com mais comodidade, pode reservar um dos 20 camarotes disponíveis na casa. Um deles, inclusive, é totalmente exclusivo, com 50m² e entrada, bar e banheiro privativos. Das 17h às 20h é possível aproveitar a promoção especial de double chopp e double moscow mule.

Além do show imperdível do grupo Inimigos da HP, também estão confirmadas as apresentações de Elias Trindade e Buiu SP, com muito samba e pagode, do grupo Sente a Vibe, além do DJ Clayton e DJ Sheik. Os ingressos para o show do Inimigos da HP estão disponíveis a partir de R$ 50 (compra antecipada com nome na lista) e podem ser adquiridos na própria casa.

Serviço:

Praça A- Show do Inimigos da HP

Data: 13/09 (sexta-feira)

Endereço: Rua Aspicuelta, 527 – Vila Madalena

Horário de funcionamento: das 17h às 5h

Ingressos: a partir de R$ 50 (com nome na lista, na própria casa)*

Ponto de venda: Praça A

Reservas e lista VIP: (11) 9 1413-4077

www.instagram.com/praca_a_vilamadalena

*Valores podem sofrer alterações