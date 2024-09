Poze do Rodo pede a namorada Vivi Noronha em casamento no Rock in Rio

O MC Poze do Rodo pediu a namorada, a influenciadora Vivi Noronha, em casamento no palco do Rock in Rio. Ele cantou no espaço Favela na noite deste domingo (15), na edição de 40 anos do festival carioca.

O funkeiro levou a namorada ao palco, se ajoelhou, fez o pedido e depois deu um buquê de flores a ela. O público vibrou, gritou que Poze era o mais romântico e “aprende, Cabelinho” referência ao trapper carioca que terminou o relacionamento com a atriz Bella Campos.

Noronha ficou emocionada com o momento. O MC ainda disse que estava ansioso para ver a influenciadora vestida de noiva e fazer a festa de casamento.

Eles se conheceram na favela do Rodo, na zona norte do Rio, e estavam separados desde 2021, antes de reatarem este ano. O casal tem três filhos Júlia, de 4 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2.

Eles surgiram no palco e a mais velha cantou com o MC no palco do Rock in Rio. “Nós estamos favela, estamos em casa, filha”, Poze afirmou, antes de dividir o microfone com a menina. Eles cantaram “Me Dá sua Mão”, com Júlia no AutoTune.

A mais nova, Laura, também cantou no microfone do pai. Ela pediu e entoou a música do verso “quer cair com o popô” “Te Maceto Depois do Baile”, do DJ Zigão.