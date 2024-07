PowerHusky Husqvarna/Itaminas sobe no acumulado nas quatro categorias do Red Bull Romaniacs

A cadeia de montanhas de Cárpatos do Sul, localizada ao sul da Romênia foi o cenário, nesta quinta-feira (25), para o 2º dia do Red Bull Romaniacs “Limitless”. Encarar as subidas e descidas da cordilheira, florestas, rios e paisagens selvagens foi o desafio da exigente etapa e muito técnica da prova de Hard Enduro mais difícil do mundo. E o time da PowerHusky Husqvarna/ Itaminas superou os resultados do dia anterior e subiu na classificação acumulada. A principal categoria da disputa (Gold), Rigor Rico #6 finalizou em 16º, Benê Coser #155 em 57º na Silver, Guilherme Costa #353 em 32º na Bronze. E Maurício Fernandes #872 se destacou mais uma vez e finalizou a etapa em 6º na Iron.

Em dia de etapa Maratona, os pilotos não puderam receber auxílio mecânico ao final da etapa que terminou na cidade de Râmnicu Vâlcea. Apesar do percurso duro e cheio de adversidades as Husqvarna TE300 terminaram sem problemas e prontas para a próxima etapa.

O mineiro Rigor Rico enfrentou um percurso de 183 km com várias sessões complicadas e teve um dia positivo e subiu no acumulado para a 16ª na Gold. “Foi um dia longo de puro Hard Enduro, com deslocamentos foram mais de 10h em cima da moto. Estava em 14º até a última subida mas terminei em 16º”, conta o Heptacampeão Brasileiro e atual Campeão Latino-Americano. “Estou bem feliz porque tenho evoluído muito a pilotagem aqui, aprendido com o terreno e com estilo da prova. A moto está muito boa e estamos evoluindo o equipamento que está top”, completa o único representante do Brasil na Gold, que está em sua sexta participação na competição.

Os pilotos da Silver também tiveram um dia intenso e encararam o mesmo percurso da Gold. “Achei mais duro do que ontem. Como era dia de Maratona, poupei mais a moto. Pegamos chuva durante 1 hora e foi bem complicado, mas cheguei bem. O importante é evoluir a cada dia”, diz Benê Coser (Socorro/SP), que agora ocupa a 61ª posição na classificação acumulado. Estreante no Red Bull Romaniacs, o piloto de Socorro/SP está na liderança do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro na categoria.

Já na Bronze o percurso teve 163 km e também foram testados os limites físicos e mentais dos competidores. “Hoje foi o dia mais longo percorrido e achei o mais duro até o momento. Mas consegui a 32º posição no dia e estou em 38º no acumulado. O bom é que a moto está perfeita e pronta para amanhã, não vou precisar mexer em nada”, conta Guilherme Costa (Itabirito/MG) que participa pela segunda vez da prova.

Após dois dias de trilhas romenas desafiantes, o Brasil está na 6ª posição na Iron. Mantendo um bom ritmo e estratégia adquirida na longa trajetória no motociclismo off-road nos ralis e enduro, Maurício Fernandes fechou o dia entre os Top 6. “Foi um dia bem puxado de 168km, técnico e cheio de subidas, principalmente descidas íngremes perigosas e passamos por muitos rios de pedras e bastante atoleiros, havia um trecho rápido dentro da floresta e foi muito legal para acelerar e foi divertido”, explica. “Andei no meu limite, mas como é uma prova muito longa é preciso ponderar não dá para fazer loucuras. Fiz uma prova limpa e a moto está pronta para amanhã”, finaliza o piloto paulista, que retornou após um hiato de sete anos na competição.

3ª Etapa e Transmissão ao vivo – Nesta sexta-feira (26), os pilotos largam da cidade de Râmnicu rumo a Sibiu. Como é etapa Maratona e não permite apoio mecânico externos, os pilotos terão apenas 10 minutos para fazer reparos nas motocicletas antes da largada. Os percursos variam entre 160 a 180 km dependendo da categoria. No penúltimo dia de disputas, novamente o desafio serão as montanhas da cordilheira de Cárpatos do Sul. Para acompanhar a transmissão ao vivo no Canal do Youtube da prova acesse AQUI . Participam da 21ª edição pilotos de 64 países. A prova é válida pela 4ª etapa do Campeonato Mundial de Hard Enduro FIM. Os percursos e informações gerais serão divulgadas todas as noites durante o Briefing, transmitido a partir das 20 horas (horário local – Romênia está a 6 horas a frente do Brasil).

A equipe PowerHusky Husqvarna/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, S3, Goldentyre e Grupo 2W Motors.

Etapa 2 – Red Bull Romaniacs (25/7)

Gold

1. Teodor Kabakchiev (BGR) – 6h21m38s

2. Manuel Lettenbichler (DEU) – 6h25m36s

3. Mario Roman (ESP) – 6h39m46s

16 – Rigor Rico (Brasil) – 6h57m10s PowerHusky Husqvarna/Itaminas

Silver

1 -Kornel Ott (HUN) – 5h50m13s

2 – Ryan Hayward (NZL) – 5h50m41s

3 – Patrick Riegler (AUT) – 5h51m44s

57 – Benê Coser (Brasil) – 7h29m06s PowerHusky Husqvarna/Itaminas

Bronze

1 – Kevin Gallas (DEU) – 4h52m7s

2 – Josh Kirby (GBR) – 5h2m9s

3 – Mark Jackson (GBR) – 5h6m3s

32 – Guilherme Costa (Brasil) – 5h30m37s PowerHusky Husqvarna/Itaminas

Iron (seis primeiros)

1 – Dhmhtrhs Margos (GRC) – 4h50m38s

2 – Peter Wuth (AUT) – 4h58m51s

3 – Mark Whyte (NZL) – 5h7m28s

4- Dawid Szczotka (POL) – 5h9m37s

5 – Konstantinos Dimitriou (GRC) – 5h13m53s

6 – Maurício Fernandes (Brasil) – 5h14m27s PowerHusky Husqvarna/Itaminas