PowerHusky Husqvarna/ Itaminas é Campeã do Arena Cross na 65cc e 50cc

Com Lorenzo Ricken #16 e Pietro Fragga #152, a PowerHusky Husqvarna/Itaminas foi Campeã do Arena Cross 2024, respectivamente na 65cc e 50cc. Os pilotos chegaram ao Parque Villa-Lobos, em São Paulo, embalados com a conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro de Motocross, no último dia 4, mas apesar da pouca idade sabiam que a competitividade seria alta e o nível técnico da pista exigiria muito além de foco. Lorenzo, 10 anos, e Pietro, 9 anos, não precisavam vencer a prova, pois tinham oito pontos de vantagem, após as vitórias nas duas primeiras etapas da temporada.

Nesta final do Arena Cross, no último sábado (10), a equipe faturou quatro pódios. Na 65cc, com a Husqvarna TC65, Lorenzo garantiu o título com o 2º lugar e, no mesmo pódio, Heitor Matos #300 foi o 4º colocado. Já na 50cc, Henrique Spinassé #232, finalizou na 2ª colocação e Pietro, em 3º foi campeão, ambos competem com a Husqvarna TC50.

Na corrida da 65cc foi adrenalina do início ao fim. Lorenzo largou na frente, perdeu a ponta e, ainda, caiu, mas voltou para a corrida e assegurou o segundo lugar. “Eu tinha feito um bom treino e a pista é muito boa, gostei bastante, mas na hora da corrida acabei errando, cai e consegui me recuperar e fui campeão, estou muito feliz com mais esse título”, comemorou o catarinense de Rio Fortuna.

A 3ª e última corrida da temporada também foi eletrizante na 50cc. Pietro largou na ponta, depois foi ultrapassado e durante a disputa também sofreu uma queda e terminou em terceiro ao ser ultrapassado pelo companheiro de equipe, o capixaba Henrique. “A pista estava bem técnica, mas como eu tinha oito pontos na frente estava com boa expectativa e ia tentar vencer. Mas a gente tinha uma estratégia. Então mesmo eu perdendo o equilíbrio, terminei em terceiro e fui campeão”, explica o mineiro de Coronel Fabriciano.

Com o título de Pietro, a PowerHusky Husqvarna é bicampeã na 50cc. Em 2021, o paulista Heitor Matos, então com 8 anos, conquistou o primeiro título para o time na categoria. Já o título inédito de Lorenzo é inédito para a equipe que há anos iniciou um trabalho e investimento com as categorias de base.

“Foi uma final em um lugar espetacular e bem diferente para o Arena Cross no Parque Villa-Lobos. Tivemos a felicidade de mais um ano ser campeões na 50cc com Pietro Fraga e, agora, na 65cc com Lorenzo Ricken. E os dois foram também Campeões Brasileiros de Motocross. Então, a PowerHusky conquistar esse dois títulos nacionais no motocross foi muito gratificante e estão de parabéns pela conquista e dedicação durante toda a temporada”, comemora Maurício Fernandes, sócio-diretor da Husqvarna no Brasil.

A equipe Husqvarna PowerHusky/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, Goldentyre Brasil, S3 Brasil Ride, Circuit Equipment Brasil, 100% e Grupo 2W Motors.

Mais informações no site da PowerHusky (clique aqui) Instagram @ powerhuskymotorcycles

Classificação Final Arena Cross 2024

Categoria 65cc

1º – Lorenzo Ricken #16 – 57 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

2º – Guilherme Buozi #247 – 42 pontos

3º – Zion Berchtold #1 – 37 pontos

4º – João Barbosa #23 – 28 pontos

5º – Henri Krug #12 – 26 pontos

Categoria 50cc

1º – Pietro Fraga #152 – 55 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

2º – Vitor Brito #30 – 52 pontos

3º – Benjamin Sagae #4 – 41 pontos

4º – Henrique Spinasse #232 – 32 pontos

5º – Cadu Lopes #28 – 32 pontos

Resultado 3ª etapa – São Paulo (10/8)

Categoria 65cc

1º – Zion Berchtold #1

2º – Lorenzo Ricken #16 (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

3º – Henri Krug #12

4º – Heitor Matos #300 (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

5º – Lorenzo Bermond #730

Categoria 50cc

1º – Vitor Brito #30

2º – Henrique Spinassé #232 (PowerHusky Husqvarna/Itaminas)

3º – Pietro Fraga #152 (PowerHusky Husqvarna/Itaminas)

4º – Cadu Lopes #28

5º – Benjamin Sagae #4