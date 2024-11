PowerHusky brilha no Campeonato Brasileiro de Hard Enduro

Após uma temporada repleta de desafios e pódios em cinco etapas, por três estados, a PowerHusky Husqvarna/Itaminas participou da noite de gala do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro que consagrou os campeões e vice-campeões de 2024. A premiação aconteceu na última sexta-feira (22), no Buffet Isaura Araújo, em Itaúna, em solo mineiro.

Na celebração dos melhores das categorias Gold, Silver, Bronze, Iron, Aircooled Bronze Aircooled Iron e Over40, destaque para os pilotos Rigor Rico que faturou o título da Gold e Benê Coser, Campeão da Silver, que com as Husqvarna TE 300 conquistaram a premiação máxima nas respectivas categorias. Na Gold, a equipe ficou também o vice-campeonato com Eduardo Furtado.

Para o multicampeão Rigor Rico conquistar o primeiro título brasileiro para a equipe teve um sabor especial. “Feliz demais por ter coroado esse título para a Husqvarna. Está sendo um ano muito competitivo e ser campeão com essa invasão dos gringos, foi gratificante. Acho que estou no meu auge físico e técnico e consegui andar forte em todas as provas. A estrutura da equipe também ajudou muito, o time é unido, mecânicos e todos trabalham para ganhar, isso é motivador”, comemora o mineiro criado em Barão de Cocais mas que reside atualmente em Belo Horizonte e agora é octacampeão Brasileiro da modalidade. Em março, sagrou-se Campeão Latino-Americano de Hard Enduro 2024, na Costa Rica, com a marca.

“Que temporada e noite inesquecíveis! Ser consagrado Campeão Brasileiro de Hard Enduro na Silver é mais uma realização que veio com muito esforço, dedicação e superação. Cada trilha, cada desafio, cada momento valeu a pena! Agradeço à PowerHusky/Husqvarna que acreditou em mim e tornou esse sonho real, juntamente com os demais patrocinadores. Essa conquista é nossa! Muito feliz com o desempenho da TE 300, que entregou toda a potência e nos dá confiabilidade total, assim como os produtos da S3 e os pneus Goldentyre”, destaca Benê Coser (Socorro/SP), que com equipe, fez sua estreia no Red Bull Romaniacs neste ano.

Mesmo ficando fora de duas etapas, devido a uma lesão, Eduardo Furtado conquistou o vice-campeonato na Gold. “Representar a marca dos sonhos, a Husqvarna, é muito gratificante. Apesar da lesão que impossibilitou a minha participação nas duas primeiras provas do campeonato, foquei na recuperação rápida e busquei a uma boa colocação e no final tudo deu certo e me consagrei Vice-Campeão Brasileiro. Durante todo o ano a TE300 performou bem demais nos treinos e corridas, com as melhores peças do mercado. Agradeço à Powerhusky por tudo”, afirma o piloto de Barão de Cocais (MG).

Encerrando 2024 com chave de ouro

Se um dos intuitos do Hard Enduro é testar a durabilidade, robustez e confiabilidade das motocicletas, a PowerHusky Husqvarna/Itaminas conseguiu atingir a meta em sua primeira temporada no Campeonato Brasileiro com a TE 300. Foi o conjunto perfeito com pilotos que mostraram muita habilidade e técnica e tiraram o máximo da moto durante as provas de 2024 no Brasil, assim como em algumas etapas do Mundial.

Além de Rigor, Benê e Eduardo completam o time o mineiro Guilherme Costa, que encerrou a temporada em 8º no ranking da Silver e disputou ainda duas etapas do Mundial com a equipe, o Red Bull Romaniacs (Romênia) e o Sea to Sky (Turquia). Já o paulista Bruno Gonzalez finalizou o Brasileiro em 7º na Bronze. Foram pódios da PowerHusky em todas as etapas do Brasileiro e encerra como Equipe Vice-Campeã de 2024.

“O balanço foi mais que positivo. Quando formamos a equipe, apostamos em pilotos competitivos e de ponta. E na primeira temporada da PowerHusky no Hard Enduro fecharmos com chave de ouro com dois títulos e um vice-campeonato foi excelente. Além do Campeonato Brasileiro estivemos com quatro pilotos na prova tida com a mais dura da modalidade, o Romaniacs e todos foram “Finishers”. 2024 foi um ano de evolução, aprendizado e títulos para equipe, no total foram sete entre Hard Enduro, Enduro, Motocross e Arena Cross”, avalia Maurício Fernandes, chefe de equipe e sócio-diretor da Husqvarna no Brasil. Em sua segunda participação no Red Bull Romaniacs (ao lado de Rigor, Benê e Guilherme), Fernandes foi o melhor brasileiro no Iron, finalizou em sexto, após um terceiro lugar e Top 5 na geral na penúltima etapa. No Brasil, o piloto consegui competir em duas etapas do Brasileiro de Hard Enduro, paralelamente ao Campeonato Brasileiro de Enduro.

Considerado o maior campeonato de Hard Enduro da América Latina, o Campeonato Brasileiro contou com etapas em Morungaba (SP), Barão de Cocais (MG), Poços de Caldas (MG), Socorro (SP) e Cuiabá (MT) sob a gestão de Rodolfo Balasso, diretor de Hard de Enduro da Confederação Brasileira de Motociclismo. A temporada reuniu os principais pilotos do país, como também competidores estrangeiros, entre eles, nomes de peso do Campeonato Mundial que elevaram o nível das disputas. Para 2025 já foi anunciado o calendário com seis etapas em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

A equipe Husqvarna PowerHusky/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, S3 Brasil, Goldentyre Brasil, Ride 100% e Grupo 2W Motors.

Premiação Campeões e Vice-Campeões 2024 – Campeonato Brasileiro de Hard Enduro

Categoria Gold

1 – Rigor Rico (PowerHusky Husqvarna/ Itaminas)

2 –Eduardo Furtado (PowerHusky Husqvarna/ Itaminas)

Categoria Silver

1 – Benê Coser (PowerHusky Husqvarna/ Itaminas)

2 –Jozimar Xavier

Equipe

Campeã – RDI Racing

Vice-Campeã – PowerHusky Husqvarna/ Itaminas

Calendário 2025

Etapa 1 – Morungaba (SP) – 7 a 9/março

Etapa 2 – Barão de Cocais (MG)- 11 a 13/abril

Etapa 3 – Poço Fundo (MG) – 16 a 18/maio

Etapa 4 – Igrejinha (RS) – 27 a 29/junho

Etapa 5 – Cuiabá (MT) – 8 a 10/agosto

Etapa 6 – Socorro (SP) – 12 a 14/setembro