Power Slap 12 será transmitido ao vivo nesta sexta (7) no YouTube

Nesta sexta, 7, a partir das 23h, o YouTube do UFC Brasil transmite ao vivo o Power Slap 12, evento que acontece no Fontainebleau Las Vegas e contará com duas disputas de cinturão. Essa será a primeira transmissão totalmente em português da principal promoção de luta de tapas do mundo, feita direto dos estúdios do UFC Fight Pass em São Paulo.

O Power Slap foi criado em 2022 por Dana White, Lorenzo Fertitta, e Craig Piligian, em parceria com o UFC. Sancionado e regulamentado por comissões atléticas nos Estados Unidos, o Power Slap apresenta competidores de todo o mundo que buscam o nocaute com apenas um tapa, demonstrando sua força e técnica. Em pouco tempo, a promoção se tornou um fenômeno de audiência: em só dois anos e com 11 eventos realizados, o Power Slap conquistou 22 milhões de seguidores nas redes sociais e seu conteúdo acumula mais de 12 bilhões de visualizações em suas plataformas – batendo recordes de engajamento para páginas esportivas.

O evento desta sexta acontece no Fontainebleau Las Vegas e contará com duas disputas de cinturão. No peso-médio, uma revanche: Isaih Quinones enfrenta o No. 2 Branden Bordeaux. Quinones vive uma grande fase na promoção com quatro nocautes consecutivos e Bordeaux espera aproveitar a nova oportunidade pelo título. No primeiro encontro entre os dois, os dois lutadores conseguiram knockdowns, mas Quinones levou a melhor com uma vitória por nocaute.

Na luta coprincipal do evento, o cinturão inaugural do peso-leve estará em disputa. Em um duelo de invictos, Robert Trujillo enfrenta Dakota McGregor. Outros 6 confrontos integram o card – um deles, com um nome conhecido dos fãs do UFC. Paige Vanzant, ex-atleta peso-mosca do UFC, faz sua terceira luta no Power Slap contra Mikael-Michelle Brown.

O Power Slap 12 será transmitido ao vivo nesta sexta, 7, a partir das 23h, no YouTube do UFC Brasil e fará parte de uma agenda agitada na plataforma. O principal destaque da programação são as atividades que antecedem o UFC 313: PEREIRA x ANKALAEV. Direto de Las Vegas, o evento contará com a quarta defesa do cinturão peso meio-pesado de Alex Poatan e com mais sete brasileiros em ação. O UFC 313: PEREIRA x ANKALAEV será transmitido no sábado (8) ao vivo exclusivamente no UFC Fight Pass.

Confira abaixo a agenda completa e gratuita desta sexta no YouTube do UFC Brasil:

SEXTA, 7 DE MARÇO

ESPECIAL UFC 313 – A partir das 19h

André Azevedo, Leandro Mamute, Demian Maia, Vitor Miranda e Evelyn Rodrigues analisam as principais lutas do UFC 313.

COLETIVA DE IMPRENSA DO UFC 314 – A partir das 20h

Os principais atletas do evento que acontece em Miami, no dia 12 de abril – incluindo o brasileiro desafiante ao cinturão do peso-pena Diego Lopes – participam de coletiva e fazem a primeira encarada oficial.

PESAGEM CERIMONIAL DO UFC 313 – A partir das 21h

Liderados por Alex Poatan, todos atletas do evento deste sábado (8) em Las Vegas sobem à balança na Pesagem Cerimonial do UFC 313.

POWER SLAP 12 – A partir das 23h

Dois cinturões em jogo com transmissão em português direto dos estúdios do UFC Fight Pass em São Paulo.