POW Festival recebe artista internacional para experiência multimídia exclusiva

A 2ª edição do POW Festival, que acontece neste fim de semana, dias 19 e 20 de outubro, no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, contará com a presença do artista audiovisual holandês Werner de Valk. No evento, Valk apresentará uma experiência inovadora e interativa, transformando imagens de vídeo da cidade em música. A entrada é gratuita.

A obra, intitulada “Songs of the Horizon”, transforma o perfil do horizonte – utilizando imagens de vídeo captadas a partir do alto do prédio onde o festival será realizado – em uma paisagem sonora por meio de um software desenvolvido pelo próprio artista. Ao capturar as interações entre linhas e formas da paisagem urbana, Valk cria uma composição musical única, permitindo que os visitantes ouçam o horizonte de uma maneira nunca antes experimentada.

“No topo do Instituto SEB (prédio do espaço A Fábrica), existe um grande panorama, vista incrível de toda a cidade, com linhas que formarão músicas muito interessantes”, revelou o artista, que já chegou há 10 dias em Ribeirão para fazer uma residência artística e criar a obra que estará disponível durante o POW Festival.

Durante sua palestra, marcada para o sábado, dia 19, às 14h, ele compartilhará detalhes sobre o processo criativo por trás da instalação e a tecnologia envolvida na transformação do som em imagens do horizonte. A palestra será conduzida em inglês e contará com tradução simultânea, garantindo que todos possam acompanhar e se aprofundar na proposta artística de Valk. O objetivo é presentear a cidade com a obra multimídia.

Com formação em psicologia e neurociência, aliada ao seu trabalho nas fronteiras entre arte, tecnologia e meio ambiente, o artista holandês convida o público a reavaliar sua relação com a natureza e a paisagem urbana, explorando a conexão entre som e imagem de uma forma instigante e reflexiva.

O POW Festival

O POW Festival acontece no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, das 10h às 21h. O evento, que celebra criatividade, inovação, tecnologia, sustentabilidade e empreendedorismo, contará com mais de 50 atrações gratuitas, incluindo palestras, workshops, oficinas e performances interativas. Com atividades que visam entreter, educar e inspirar, o festival promete encantar o público e envolver toda a família.

Agenda

Data: 19 e 20 de outubro de 2024

Local: A Fábrica – R. Mariana Junqueira, 33 – Centro

Horário: das 10h às 21h

Ingressos gratuitos e programação: powfestival.com.br

Mais informações: @pow_festival

Realização: Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal União e Reconstrução, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas.

Projeto: “POW Festival – 2ª Edição” é aprovado nas Leis de Incentivo Fiscal à Cultura – Federal: PRONAC Nº 238809 e Estadual: PROAC Nº 47101.