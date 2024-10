POW Festival recebe a final do projeto “School of Rock Batalha de Bandas”

As bandas The Voodoos e Nemesis Echo estão confirmadas na 2ª edição do POW Festival, na final do projeto “School of Rock Batalha de Bandas 2024”. As performances acontecem no dia 19, a partir das 15h, e compõem a programação do festival que reúne criatividade, tecnologia, inovação, arte e entretenimento em dois dias de imersão (19 e 20 de outubro), no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto.

O projeto da School of Rock teve início no mês de abril e contou com 16 bandas inscritas pelas escolas regulares de Ribeirão Preto e região. Participam alunos de 12 a 22 anos. Nesta final, cada banda deverá apresentar quatro músicas ao público. Uma comissão formada por três profissionais do meio irá analisar a atuação, figurino e a proficiência musical das bandas. O grupo vencedor será revelado durante o POW Festival.

Cada integrante da banda campeã receberá uma bolsa de estudos da School of Rock Ribeirão Preto para realização do programa Autoral. Na conclusão do programa, a banda terá a oportunidade de gravar a música e um vídeo clip. A canção será produzida pela escola musical e pelo produtor fonográfico Fábio Fonzare.

Shows e Batalhas de Rimas

Além da final do projeto “School of Rock Batalha de Bandas”, o POW Festival contará com duas atrações especiais. No dia 19, sábado, o cantor Di Ferrero apresentará sua nova turnê “Outra Dose Tour”, a partir das 19h. O rapper e compositor Gabriel O Pensador promete animar o público com clássicos do rap e canções do novo álbum: “Antídoto para todo tipo de Veneno”. O show acontece no domingo, dia 20, a partir das 19h. O festival ainda recebe uma “Batalha de Rimas”, com a participação de quatro MCs – todos de Ribeirão Preto e com notoriedade nacional. A competição está marcada no dia 20, às 14h.

Programação diversificada

Em sua 2ª edição, o POW Festival reúne no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, uma programação composta por experiências imersivas, exposições, workshops, games, realidade virtual, apresentações musicais e palestras com grandes profissionais e porta-vozes de pautas atuais. No total, serão mais de 50 atrações, todas gratuitas, incluindo os shows. As vagas limitadas devem ser garantidas por meio do site oficial do evento (www.powfestival.com.br).

Realização: Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal União e Reconstrução, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas.

Projeto: “POW Festival – 2ª Edição” é aprovado nas Leis de Incentivo Fiscal à Cultura – Federal: PRONAC Nº 238809 e Estadual: PROAC Nº 47101.

Agenda



Data: 19 e 20 de outubro de 2024



Local: A Fábrica – R. Mariana Junqueira, 33 – Centro



Horário: das 10h às 21h



Ingressos gratuitos e programação: powfestival.com.br



Mais informações: @pow_festival