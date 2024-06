Poupatempo arrecada 65 toneladas em um mês de campanha para ajudar população do Rio Grande do Sul

Os 241 postos do Poupatempo no Estado permanecem como pontos de coleta da campanha do Governo de São Paulo para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Em um mês de campanha, as unidades da capital paulista, Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e interior já contabilizam um total de 65 toneladas de itens recebidos.

A ação, idealizada pelo Fundo Social de São Paulo (Fussp) e pela Defesa Civil do Estado, vigente desde 5 de maio, tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, além, de produtos de higiene pessoal e limpeza para serem destinados ao povo gaúcho.

Lista de produtos prioritários sugeridos para doação:

Alimentos não perecíveis, cesta básica, água sanitária, balde, desinfetante, detergente, detergente em pó, escova para lavar, esponja para limpeza, esponja de aço, limpador multiuso, luva de látex, pano de chão, rodo, sabão em barra, sacos de lixo, saponáceo, vassoura, aparelho de barbear, absorventes, fraldas, creme dental, escova de dente, fio dental, sabonete, shampoo e condicionador.