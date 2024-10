PotencializEE entrega o primeiro Selo de Eficiência Energética à empresa participante do programa

O PotencializEE entregou, na primeira semana de outubro, o primeiro Selo de Eficiência Energética a uma das indústrias participantes do programa, a Hausthene Poliuretano. Localizada em Mauá (SP), a empresa implementou todas as medidas de EE indicadas pelos especialistas do SENAI-SP, parceiro técnico do programa, incluindo o retrofit de 12 estufas e as melhorias no sistema de iluminação e otimização em todo o sistema de ar comprimido. Com essas iniciativas, a companhia reduzirá cerca de 40% no consumo energético, que representa uma economia de R$ 234,8 mil por ano, e mitigará a emissão de 496,64 toneladas de CO2 equivalentes durante os 15 anos de vida útil do projeto desenvolvido.

“Estamos muito felizes em receber o Selo de Eficiência Energética do PotencializEE. A empresa tem investido em EE para se preparar para o futuro e se tornar ainda mais sustentável e competitiva na indústria brasileira”, destaca Paulo Tezza, CEO da Hausthene.

A entrega do Selo de Eficiência Energética à Hausthene foi acompanhada de uma comitiva do governo alemão, representada por Ana Hajduk, secretária executiva adjunta do Ministério Federal de Economia e Ação Climática da Alemanha (BMWK).

O PotencializEE, coordenado pela GIZ, agência de cooperação internacional, é o primeiro programa de eficiência energética voltado para pequenas e médias indústrias do estado de São Paulo. Os objetivos do programa são reduzir o consumo energético para aumentar a competitividade das empresas e descarbonizar seus sistemas operacionais. “O setor industrial continua sendo um dos maiores consumidores de energia elétrica e térmica, incluindo o consumo de combustíveis fósseis (gás natural, GLP). A EE deveria sempre ficar no início do processo de descarbonização. As empresas precisam avaliar a transição para energias renováveis e adotar sistema de gestão energética, mas primeiro é preciso avaliar todas essas possibilidades de reduzir o consumo energético”, pondera Marco Schiewe, diretor do Programa.

O PotencializEE oferece apoio técnico e financeiro para indústrias com até 499 colaboradores realizarem diagnósticos energéticos e implementarem medidas de EE. O programa quer viabilizar uma economia de 7.267 GWh no consumo de energia em São Paulo até 2025, superando o consumo anual de energia elétrica de todo o Distrito Federal e, assim, contribuir para a mitigação da emissão de 1,1 MtCO2e (tonelada de carbono equivalente). Já foram realizados 380 diagnósticos energéticos no âmbito do programa

O Selo

O Selo de Eficiência Energética concedido pelo PotencializEE visa destacar as empresas atendidas pelo Programa com base nos respectivos projetos elaborados pelo SENAI-SP. São três categorias – bronze, prata e ouro – e variam de acordo com o número de medidas implementadas por cada empresa, variando de menor para maior. A Hausthene recebeu o Selo Ouro.