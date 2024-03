Postos do Poupatempo fecham na sexta-feira (29), feriado da Paixão de Cristo, mas funcionam normalmente no sábado (30)

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados no dia 29 de março, feriado da Paixão de Cristo, mas voltam a funcionar normalmente no sábado (30). A única exceção é em Orlândia que, por conta do aniversário da cidade, retoma as atividades apenas na segunda-feira (1/4).

Importante: para ser atendido presencialmente é obrigatório realizar agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais.

Durante o feriado as opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre as mais de 1.200 opções de serviços online, estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais.