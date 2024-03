Postos do Poupatempo em 12 cidades estarão fechados nesta terça-feira (19), devido a feriados municipais

Os postos do Poupatempo em 12 cidades estarão fechados nesta terça-feira, 19 de março, devido aos feriados municipais. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, 20 de março, mediante a agendamento prévio nos canais eletrônicos.

Importante destacar que durante o feriado as opções digitais continuam disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de atendimento ou ainda pelo WhatsApp, através do número (11) 95220-2974.

Entre as mais de mil opções digitais aos cidadãos, a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

Os postos que estarão fechados são:

Álvares Machado: Avenida das Américas, 647 – Centro.

Cerquilho: Avenida Corradi II, 380 – Jardim Esplanada.

Cravinhos: Rua Cesário Motta, 194 – Centro.

Cunha: Rua Eduardo Querido, 18 – Centro

Mogi Mirim: Avenida Prof Adib Chaib, 2250 – Centro.

Novo Horizonte: Rua Sete de Setembro, 736 – Centro.

Orlândia: Rua 1, 29 – Centro.

Osvaldo Cruz: Rua Salgado Filho, 553 – Centro.

Ribeirão Pires: Rua Ana Maria Rodriguez Fernandez de Lima, 65 – Jardim Itacolomy.

São José dos Campos: Rua Andorra, 500, Shopping Jardim Oriente – Jardim América.

São José do Rio Pardo: Rua Treze de Maio, 612 – Centro.

São José do Rio Preto: Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro.

O horário de funcionamento dos postos é de segunda a sexta-feira, 9h às 17h, e sábado, 9h às 13h.