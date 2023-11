Posto móvel do Diadema Integra vai a três bairros nesta semana

O posto móvel do Diadema Integra continua percorrendo a cidade para fazer o cartão que garante a devolução da tarifa paga nas catracas da EMTU instaladas nos terminais, e nesta semana a van estará em três bairros oferecendo o serviço.

Os usuários cadastrados no programa já passam de 3.300. Eles recebem de volta o R$ 1,15 cobrado durante a integração entre o trólebus e as linhas municipais. É a solução digital encontrada pela Prefeitura depois que o governo estadual se negou a retirar as catracas.

Ao fazer o cadastro, o morador recebe o kit do Diadema Integra, que consiste em cartão, panfleto com as orientações e o QR Code para acessar o aplicativo. Depois de feito o download do aplicativo e o cadastro, é necessário autorizar sua localização. Os valores são creditados depois de 7 dias, tempo para validar as informações do trajeto; já o valor mínimo para uso dos créditos é a partir de R$ 10.

O posto móvel também emite o Cartão SOU, que está com a tarifa congelada há três anos e possibilita a integração temporal, que é descer do ônibus em qualquer ponto e pegar outro no prazo de 50 minutos sem pagar nova passagem.

Na terça-feira (28), o posto móvel estará no Largo de Piraporinha; na quarta (29) ficará estacionado ao lado da UBS Vila Paulina, na av. Afrânio Peixoto, 54; e na quinta (30) o local é a Praça da Moça, sempre das 9h às 16h.