Posto do IML – Perícias de Diadema já atendeu 325 pessoas

Diadema é uma cidade importante e investe para que serviços públicos essenciais como o Posto IML – Perícias seja oferecido à população, dentro do município. Nesse sentido, a Prefeitura firmou convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP) para trazer de volta o posto, no final do ano passado.

Em quase sete meses, o Posto IML – Perícias de Diadema já prestou 325 atendimentos, sendo que a maioria dos casos é referente a exames de lesão corporal (agressão e acidente de trânsito). Antes da inauguração, a população diademense era obrigada a procurar o IML de São Bernardo para poder ser examinada.

“Esse balanço do número de pessoas atendidas demonstra que valeu a pena o empenho e investimento da Prefeitura junto ao Governo do Estado para que a cidade voltasse a ter o IML Perícias”, avaliou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto. “A primeira batalha foi exitosa e o mérito é de todos que se empenharam para isso. Mas a luta continua porque nosso prefeito Filippi continua reivindicando junto a esfera estadual a volta completa do IML à cidade, inclusive com o serviço de necrópsias”, concluiu o secretário municipal

A assinatura do convênio que resultou na inauguração do Posto do IML – Perícias de Diadema, dia 13 de dezembro de 2023, envolveu a Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio da Superintendência de Polícia Técnico Científica, e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. Pelo acordo, o Estado é responsável pelo médico perito, e o município disponibiliza o imóvel, demais funcionários e a segurança do posto, a cargo da Guarda Civil Municipal.

No local são examinadas/periciadas exclusivamente pessoas com encaminhamento oficial de órgãos competentes, principalmente Distritos Policiais de Diadema. Além disso, também pode receber demandas do Judiciário e do Sistema Penitenciário.

Para facilitar o acesso de qualquer morador da cidade, o Posto IML – Perícias funciona na avenida Sete de Setembro nº 630, região central, próximo ao Fórum e do Poupatempo.

De acordo com a deliberação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o plantão médico do IML – Perícias de Diadema ocorre na quarta e quinta-feira (exames: 10h às 12h). Já o atendimento administrativo e de orientação ao público é das 9h às 13h.

SERVIÇO

Posto IML – Perícias de Diadema

Avenida Sete de Setembro, 630 – Centro (próximo ao Poupatempo)

HORÁRIO de EXAMES: 4ª e 5ª feira (10h às 12h)

Atendimento ao público e informações: 4071-3932 (4ª e 5ª feira, das 9h às 13h)