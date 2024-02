Posto de Perícias do IML Diadema não vai abrir na quarta-feira de cinzas (14/2)

Em função das festividades de Carnaval e da mudança de horário administrativo da Prefeitura de Diadema, o Posto do IML Perícias não vai atender no dia 14 de fevereiro (quarta-feira de cinzas). De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o serviço voltará a funcionar normalmente no dia seguinte, a partir das 9 horas.

Recentemente inaugurado, o Posto do IML Perícias de Diadema fica na avenida Sete de Setembro nº 630, região central. O endereço tem fácil acesso e fica nas proximidades do Fórum e do Poupatempo.

A retomada do Serviço Pericial do IML no município foi possível graças à ação conjunta do Estado e da Prefeitura. Pelo convênio firmado, a Secretaria Estadual de Segurança Pública designa o médico perito. Já o Governo Municipal assumiu a locação do imóvel e demais funcionários administrativos. A vigilância do local fica conta da GCM – Guarda Civil Municipal de Diadema.

SERVIÇO

Posto IML Perícias de Diadema

Av. Sete de Setembro, 630 – Centro (próximo ao Poupatempo)

EXAMES de CORPO de DELITO: 4ª e 5ª feira (10h às 12h)

Atendimento ao público: 4071-3932 (4ª e 5ª feira, das 9h às 13h)