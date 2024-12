Posto de Emissão de Passaportes no Shopping Market Place inaugura nesta terça (10)

O Shopping Market Place, localizado na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo, se prepara para a inauguração de um novo Posto de Emissão de Passaportes (PEP) da Polícia Federal. O polo inaugura nesta terça-feira (10) e oferecerá atendimento a pessoas que precisam emitir o documento e outros serviços relacionados.

O novo espaço chega para somar às facilidades e conveniências que o Shopping oferece. A instalação do posto para passaportes reforça o propósito do empreendimento em ser o local onde os clientes podem ‘resolver a vida’ de forma prática.

A expectativa com a chegada do novo posto de emissão de passaportes é reforçar a relevância do Market Place na zona sul de São Paulo. Reconhecida como um dos mais importantes centros de negócios da América Latina, a região possui grandes projetos empresariais e residenciais, por isso, tem demanda por diversos serviços.

“O Market Place vai ao encontro dessa necessidade da população paulistana, agregando serviços, gastronomia, entretenimento e opções de compras para que os clientes possam usufruir de tudo em um só local, com fácil acesso e infraestrutura completa”, destaca Eduardo Lovo, gerente geral do empreendimento.

A estrutura da Polícia Federal poderá atender os usuários em um espaço bem localizado, confortável, seguro e conveniente. Os visitantes poderão otimizar seu tempo na passagem pelo Market Place, já que o Shopping conta com clínicas médicas (nas torres comerciais), agência de câmbio, agência bancária, lavanderia, costureira, academia, hortifruti e um diversificado polo gastronômico.

O Posto de Emissão de Passaportes fica na Alameda de Serviços e funcionará de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Para mais informações, acesse o site do Shopping Market Place.