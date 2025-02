Posto de atendimento do Terminal Jardim Ângela será fechado temporariamente

A SPTrans informa que o Posto de Atendimento do Terminal Jardim Ângela estará fechado neste domingo para realização de manutenção preventiva da rede elétrica.

O Site de Atendimento da SPTrans (sptrans.com.br/atendimento) oferece vários serviços direcionados ao Bilhete Único de forma on-line, como cancelamento de cartão, consulta de saldo e emissão de extrato de utilização. A recarga do Bilhete Único poderá ser feita normalmente por meio dos aplicativos credenciados. A lista está disponível no site: http://www.sptrans.com.br/compra-de-creditos-e-servicos/

Os passageiros também poderão se dirigir aos postos dos terminais mais próximos, como Guarapiranga, Santo Amaro e Campo Limpo. O horário de funcionamento desses locais é das 6h às 22h. Mais informações, como os endereços, estão disponíveis no site da SPTrans, no link: https://www.sptrans.com.br/postos-de-atendimento-da-sptrans/

A SPTrans ressalta que por ser em um domingo, dia de Domingão Tarifa Zero, o Bilhete Único é utilizado para liberar a catraca e permitir que os passageiros utilizem todo o veículo, sem qualquer cobrança de tarifa. Passageiros sem o cartão têm a viagem gratuita garantida, com a liberação na catraca sendo feita pelo cobrador ou pelo motorista. As viagens serão feitas normalmente no terminal.