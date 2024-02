Posto de Atendimento do Bilhete Único no Terminal Campo Limpo terá atendimento parcial durante obras

A SPTrans informa que a partir de terça-feira (20) o atendimento ao público do Posto de Venda e Atendimento do Terminal Campo Limpo será feito provisoriamente em dois guichês, dos quatro existentes na bilheteria, durante a realização de obras no posto atual. Se preferirem, os passageiros poderão utilizar os serviços de outros postos, sendo os mais próximos os terminais Capelinha, João Dias, Santo Amaro e Pinheiros.

O funcionamento do posto permanecerá das 6h às 22h, todos os dias, e todos os serviços continuarão a ser prestados normalmente.

Haverá sinalização indicativa do posto para orientação aos passageiros.