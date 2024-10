Posto de Atende Fácil de Ribeirão Pires realiza processo seletivo nesta sexta-feira (01) 

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, realiza nesta sexta-feira (01), a partir das 9h, no PAF (Posto Atende Fácil), processo seletivo para oportunidade de emprego na cidade. Estão disponíveis vagas de carpinteiro, armador de ferragens na construção civil, ajudante de obras e pedreiro.

Os interessados devem comparecer ao PAF e apresentar currículo atualizado, documento de identidade e a carteira de trabalho digital. Caso não possuam acesso à versão digital, a equipe do Posto Atende Fácil está disponível no local para orientação e ajudar no acesso ao documento. O PAF está localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro.