Posto da SPTrans no Terminal Casa Verde fecha a partir desta segunda-feira (11)

A partir desta segunda-feira (11), em razão da continuidade das obras no Terminal Casa Verde, o posto de atendimento da SPTrans no local não estará disponível. Os passageiros que precisarem de atendimento relacionados à utilização do Bilhete Único, como desbloqueio, segunda via e serviços semelhantes, serão direcionados para o Terminal Cachoeirinha e Posto Santana, que também ficam na região da Zona Norte, ou realizar as solicitações pelo site: https://atendimento.sptrans.com.br

Importante: os serviços de recarga do Bilhete Único permanecem disponíveis no Terminal Casa Verde por meio das máquinas de atendimento e o passageiro também pode adquirir os créditos por meio dos aplicativos oficiais que estão disponíveis no link: https://www.sptrans.com.br/app

Para consultar os endereços e horários de atendimento de todos os postos, acesse: https://sptrans.com.br/postos