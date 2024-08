Postes inteligentes ganham as ruas para intensificar a segurança

Umas das novas tendências para intensificar a segurança nas redondezas de condomínios residenciais e corporativos é o uso de postes com câmeras inteligentes. Utilizando a tecnologia da Inteligência Artificial (IA), esses equipamentos conseguem detectar movimentos suspeitos que fogem do padrão – como pessoas paradas muito tempo em frente do imóvel, uma moto que passa na contramão ou um mesmo veículo trafegando várias vezes na frente do condomínio.

“A IA aprende a rotina do local e torna-se apta para tomar ações, segundo as imagens registradas. Sempre que necessário, o equipamento fornece elementos para ações reativas, preventivas ou no momento exato das ocorrências observadas”, afirma Najla Laurindo, especialista em tecnologia de segurança e Head do Grupo GR.

O poste inteligente combina tecnologias de vigilância e comunicação para melhorar a segurança urbana. Costuma estar equipado com câmeras de alta resolução para detectar e analisar atividades suspeitas no mesmo momento que ocorrem. “Além de ser um ponto de vigilância, o poste inteligente também serve como uma estação de comunicação, fornecendo acesso Wi-Fi público, pontos de carregamento USB e até mesmo interfaces para chamadas de emergência”, informa.

Os dados coletados pelo poste inteligente são processados em tempo real por algoritmos de IA, permitindo uma resposta rápida a incidentes de segurança e uma análise mais detalhada para identificar padrões de comportamento suspeito. Eles podem também ser integrados a sistemas de segurança urbana mais amplos, como centros de controle de segurança, para fornecer uma visão abrangente da área monitorada e coordenar uma resposta eficaz a incidentes.

“Com esses sistemas baseados na IA, conseguimos atingir o nível máximo de excelência na entrega das soluções e resultados de segurança”, conclui Najla.

O Grupo GR, empresa referência em segurança patrimonial e terceirização de serviços, lançou recentemente seu poste inteligente, o Eye Security, que possui um desenho diferente do mercado, pelo seu formato quadrado, além da utilização de câmeras com tecnologia Acusense, movida por IA.