Post Malone faz apresentação exclusiva no festival VillaMix em São Paulo

O festival VillaMix anunciou Post Malone como headliner do evento nesta quinta (3). A apresentação do cantor acontece no sábado, 21 de dezembro, na Neo Química Arena. A venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (7), às 10h, na plataforma Eventim.

Dono dos hits “Rockstar”, “Better Now”, “Congratulations” e “Sunflower”, tema do longa “Homem-Aranha: No Aranhaverso”, o cantor, que já passou pelos palcos do Lollapalooza, The Town e Rock in Rio, fará show exclusivo no evento, mas os valores dos tíquetes ainda não foram divulgados. Não haverá performances em outras cidades do país.

Post Malone lançou seu sexto álbum de estúdio em agosto. Country, “F-1 Trillion” traz homenagens aos clássicos da velha guarda e ao estilo nos anos 1990.

O Villa Mix passou por um hiato de cinco anos e já recebeu outras atrações internacionais no país, como Shawn Mendes, J Balvin, Demi Lovato, Maluma, Liam Payne e Rudy Mancuso. As demais atrações da edição deste ano também não foram anunciadas.